Entrevista con José Manuel Franco: "El TAD puede inhabilitar a Luis Rubiales"

José Manuel Franco, presidente del CSD, ha acudido este jueves a los Premios Top Women in Sports, primer ranking del deporte femenino español, organizados por 20minutos, Mujer.es y Women's Sports Institute, y durante la gala ha admitido que Luis Rubiales podría ser inhabilitado por el TAD debido a su gestión al frente de la Federación Española.

El máximo dirigente del Consejo Superior de Deportes atendió durante la gala a 20minutos y desveló que "el Gobierno instrumentos no tiene para inhabilitarle" pero que sí "lo puede hacer el Tribunal Administrativo del Deporte".

¿Qué le parece el comportamiento del presidente de la Federación, Luis Rubiales? De momento estamos hablando de presunciones. Si al final se confirma esto que está saliendo en los medios de comunicación sería algo muy grave que dañaría el prestigio del futbol español. El futbol español sería imparable si no sucediesen estos episodios. Si se confirmara, que hay que esperar, sería grave, muy grave.

¿Qué siente levantándose cada día con nuevos audios? Es una situación muy desagradable, cuando uno se levanta pendiente de lo que se va a publicar ese día, en esta escalada que no tiene fin de conversaciones, grabaciones, obtenidas de manera poco elegante, no es agradable, es una auténtica pena.

¿Ha hablado con Rubiales? Ayer (por este miércoles) me llamó Luis Rubiales, pero no en el Ave la cobertura es pesima. No hemos podido casi hablar. Ha intentado lógicamente justificar lo que estaba saliendo, y él sigue en sus 13 de que piensa denunciar al medio. Sigue diciendo que espera que se acabe todo. Ojalá.

¿Se lo cree? Yo no... (duda)... He defendido siempre, en el caso de Arabia Saudí, que me parecía una persona honrada. Quiero seguir pensándolo.

¿La dimisión es la única salida de Rubiales? Es una cosa que le corresponde a él, él tendría que decidir. La dimisión es un acto voluntario.

Pero el Gobierno tiene instrumentos para inhabilitarle... El Gobierno instrumentos no tiene para inhabilitarle. Lo que puede hacer el Tribunal Administrativo del Deporte es inhabilitarlo.