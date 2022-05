La impactante imagen del pie Akapo tras el durísimo pisotón de Hazard

El Cádiz no tuvo fortuna frente al Real Madrid el pasado domingo, el equipo gaditano perdonó gran cantidad de ocasiones y no consiguió ese gol necesario para dejar atrás los fantasmas del descenso. Y no fue el único inconveniente con el que se toparon.

El otro llegó en una acción dividida donde intervinieron Eden Hazard y Carlos Akapo. El belga llegó tarde a la disputa con el balón y pisó de manera brusca al defensor del Cádiz.

Una entrada por la que tuvo que ser atendido el lateral ecuatoguineano, acabando con su salida del campo en el minuto 76 de la segunda parte. Sergio Fernández tuvo que recurrir a Iza Carcelén en lugar de Akapo en el once cadista.

Pie de Akapo Instagram @akapo5

Pese a la dureza de la entrada, Hazard únicamente recibió la tarjeta amarilla. Algo que no dejó contento al propio Akapo, que tras terminar el partido subió la foto a sus redes sociales del estado de su pie y con el símbolo de una tarjeta amarilla, dando a entender que no estaba conforme con la decisión.

Además, tras las revisiones médicas correspondientes, añadió que estará varias semanas alejado de los terrenos de juego tras tener fracturados el segundo y el tercer metartasiano.