Carlo Ancelotti avisa: "Después del Real Madrid, probablemente me retire"

Carlo Ancelotti concedió una entrevista a Amazon Prime Video, que será publicada el miércoles 4 de mayo, en la que asegura que hay muchas posibilidades de que deje los banquillos cuando termine su etapa en el Real Madrid.

El técnico del conjunto blanco no quiere poner una fecha a su retirada, pero confiesa que su paso por el banquillo del Real Madrid podría ser el punto y final a su carrera como entrenador. A pesar de todo, insiste en que seguirá en el club todo el tiempo que le necesiten.

"Después del Real Madrid, sí, probablemente me retire. Si el club me quiere aquí diez años, entrenaré diez años", explica Ancelotti. "Pero después me gustaría estar con mis nietos, irme de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas que dejas de lado cuando eliges esta profesión... Nunca he ido a Australia, nunca he ido a Río de Janeiro. Me gustaría visitar a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente, a día de hoy no puedo hacerlo, así que el día que me retire, tendré todas estas cosas por hacer".

Además, Ancelotti desveló que la posibilidad de entrenar a una selección lleva un tiempo presente. "Sería interesante. Tengo una oferta sobre la mesa, pero ahora es prematuro. Para el Mundial de 2026. ¿Por qué no? Podría ser", confiesa.

Para cerrar, el entrenador blanco hizo especial hincapié en la importancia de Benzema en el equipo y en la consecución de la 35ª liga para el Real Madrid. "Ahora está en su máximo nivel. A Karim no hay que entrenarlo, siquiera decirle nada. Hay que utilizarlo", comentó el técnico. "Él se gestiona solo porque es un gran profesional, muy humilde. Ha solucionado muchos partidos para nosotros siendo decisivo esta temporada", prosigue. "Actualmente es uno de los jugadores más famosos del mundo y, pese a ello, mantiene una gran humildad. Ésa es su fortaleza. Ganará el Balón de Oro".