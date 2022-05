Marc Márquez, tira de épica al hablar de su 'salvada' en Jérez: "El público me ha levantado"

Marc Márquez, cuarto en el GP de España de MotoGP, ha protagonizado una de sus espectaculares salvadas en la curva de entrada a la recta de meta, momento del que ha pensado que "la afición de Jerez" le "ha levantado la moto".

Márquez explicó así su carrera en el "Ángel Nieto" de Jerez: "la salida no ha sido perfecta. Bueno he salido muy bien pero Aleix se ha venido a la izquierda y Jack a la derecha, y ambos salían delante mío y tenían las de ganar, por lo que he tenido que cortar a mitad de recta y luego he tenido que hacer una primera vuelta agresiva, atacando, porque sabía que era importante posicionarse y no perder al grupo de delante".

¡ES UNA SALVADA BRUTAL! Estaba en el suelo, pero de algún modo logró levantar la moto 💢@marcmarquez93 en estado puro 😎👏👏👏#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/qvo1ELPuaB — DAZN España (@DAZN_ES) May 1, 2022

"Dos pilotos se han ido, que era lo que todos esperábamos, y yo sabía que Aleix iba más rápido que nosotros, pero no tenía el ritmo de Pecco y Fabio, tenía un muy buen ritmo de entrenamientos, así que cuando he visto que estaba allí he pensado 'vamos a ver cómo nos pasa' y como podemos gestionarlo con Jack, pero cuando he visto que faltaban cinco vueltas y estaba detrás he pensado 'mira que nos toca la lotería' y podemos estar en el podio, lo he intentado, era mi intención cuando he adelantado a Jack, para intentar defender la posición, pero me he ido un poco largo en la última curva, y como no quería perder la posición he insistido porque sabía que si tenía alguna opción de podio era allí y había que salvar ese error", continuó Márquez.

"Estuve en el suelo prácticamente y creo que, como he dicho en inglés, la afición de Jerez me ha levantado la moto y lo he podido probar otra vez para luchar por la cuarta plaza y la he luchado, la he luchado como luché en Portimao con Alex la sexta, pues he luchado esta cuarta como si fuera una victoria, son objetivos no optimistas sino realistas, porque de esta manera no hay frustración y siempre hay esa pequeña motivación que te puede ir ayudando para las siguientes carreras", indicó al respecto el piloto de Repsol Honda.

"Nos sigue faltando, dependiendo de los circuitos irá cambiando, pero este fin de semana lo hemos hecho de la mejor manera y me refiero con ello a que no se puede salvar cada fin de semana de la misma manera, pero de momento lo estamos haciendo tanto en Portimao como aquí, quizás en Austin es en donde me sentí más fuerte para poder luchar por el podio e incluso por la victoria, pero no pudo ser y ahora veremos en las próximas carreras, pero falta, falta todavía; no hablaré aquí de recuperar puntos ni en la próxima carrera, ya que tenemos que seguir construyendo, pero ojalá que mañana en los test podamos dar otro pasito y estar más cerca, pero tampoco saldremos de los test estando para ganar", reconoce muy sensato Marc Márquez.

🗣️ @marcmarquez93, sobre su salvada en el micrófono de #DAZN junto a @izaskunruiz



"Hoy, cuando estaba ya en el suelo, la afición de Jerez me ha levantado para conseguir esta cuarta posición"#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/bgf9mT3MEv — DAZN España (@DAZN_ES) May 1, 2022

"En la salvada he insistido, si me hubiese caído habría sido por culpa mía porque me iba largo y he querido insistir para mantener la posición, pero no ha sido una de esas de me he caído y no sé porqué, era uno de esos días que te apetece arriesgar y aunque sabes que estás en la cuarta posición veía el podio, lo olía, y te calientas", reconoce el piloto de Repsol.

"La salvada me ha puesto de golpe en mi sitio y por suerte no me he caído, pero los datos de la misma no los sé. Sé lo que ha salido por la tele, que he visto 65 grados o por ahí, pero en la telemetría no he tenido tiempo de mirarlo y, en cuanto a los guantes, no soy de regalar cosas, pero he parado en la grada del fan club y luego he visto Nieto y Peluqui y he pensando 'aquí tengo que tirar algo", dijo Márquez quien explicó que los lanzó con la mano izquierda "porque con la derecha no llego".

El piloto de la escudería energética dijo no saber qué margen de mejora le queda pues "se verá en las siguientes carreras, desde Austin o incluso después de Austin, he empezado a trabajar de una forma mucho más normal, porque por 'x' razón, cuando estoy dos semanas parado baja mucho el tono de la musculatura y es ahí donde se tiene que tener la insistencia y la constancia que estoy teniendo y es la que seguiré teniendo para las próximas carreras para seguir mejorando".

"No todo es físico, no todo es moto, no todo es equipo, como digo siempre es el conjunto, pero la moto tampoco está ayudando y yo estoy poniendo todo de mi parte, pero quizás no tengo esa magia de antes no la tengo ahora, pero la estoy intentando recuperar y es el camino en el que voy a intentar exigirme dentro de los márgenes que pueda para seguir mejorando", insistió el piloto de Repsol Honda, quien insiste en que "soy el mismo, porque la cabeza, la atención y la mentalidad es la misma y con la experiencia vas viendo cosas, pero siempre intento poner objetivos realistas, porque si no luego hay frustración".