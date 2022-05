Modric y el conductor del autobús del Real Madrid en la fiesta en Cibeles: le insiste que le dejara conducir... y casi lo logra

Cada jugador del Real Madrid en la celebración de LaLiga en Cibeles podría dar para una historia propia. Desde Eden Hazard, que era el único que no llevaba una camiseta conmemorativa sino una suya, Andrey Lunin, que iba con una bandera de Ucrania a la cintura, los bailes de Militao y Vinícius, los utilleros y preparadores físicos disfrutando como niños...

Pero hubo una que pasó totalmente desapercibida para los aficionados y que ocurrió justo enfrente del recinto donde estaba la prensa. Los protagonistas, totalmente inesperados: Luka Modric y el conductor del autobús que les llevó desde el Bernabéu hasta Cibeles.

Las circunstancias del calendario obligaron a que la fiesta con la afición fuese relativamente comedida. La cercanía del partido de vuelta de semifinales de Champions contra el Manchester City hizo que no se alargara mucho.

De hecho, el autobús blanco llegó en torno a las 21:00 del sábado y prácticamente una hora después ya estaba tomando rumbo de regreso al Bernabéu.

Fiesta en Cibeles... con una mirada en el City

La afición del Real Madrid se lo pasó a lo grande en Cibeles, pero no dejaron que la fiesta por la 35ª Liga les quitase el foco del gran objetivo de la vuelta de semifinales de la Champions League contra el Manchester City.

Ese autobús se convirtió en una suerte de discoteca móvil. Los jugadores y miembros del cuerpo técnico lo dieron todo festejando con la afición, incluido un Modric que en la celebración se lo pasó como un enano.

Hasta tal punto estaba venido arriba que, cuando ya iban a emprender la marcha de vuelta al feudo blanco, el centrocampista se acercó al sitio del conductor y le insistió con gestos notables de que le dejara llevarlo a él. "Déjame solo unos metros, arrancarlo y ya", parecía decirle.

"Pero que voy bien, hostias, déjame llevarlo. Solo un poco, arrancar, primera y ya"



Modric al autobusero. Si non e vero, e ben trovatto pic.twitter.com/Ld0Z6MiwXk — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) April 30, 2022

El conductor, evidentemente, no se dejó convencer por muy Modric que fuera y arrancó mientras los aficionados les vitoreaban por la calle. Eso sí: Modric no cejó en su empeño. Como detectaron en las redes sociales, a la altura de Emilio Castelar, el ya legendario '10' blanco regresó al lado del autobusero para intentar tentarle de que le dejara... Aunque no lo logró.

Por suerte para los viandantes que estaban por la zona y para los propios ocupantes del autobús.