Críticas a Buffon por una cantada escandalosa que costó la derrota al Parma: "¡Vergonzoso!"

No es habitual ver a Gianluigi Buffon cometer cantadas como la que protagonizó durante el partido de la Serie B entre el Parma y el Perugia. Sin embargo, y pese a su estatus de leyenda viva de la portería, el italiano vio como las redes sociales no se apiadaban de él por su desliz.

El portero de 44 años salió a despejar un balón que no acarreaba ningún tipo de complicaciones, pero erró a la hora de chutar el balón, que se encaminó hacia la portería y fue aprovechado por Marco Olivieri.

Lo más grave de lo sucedido fue que este tanto significó el segundo gol del Perugia, que terminó ganando el partido por un ajustado 2-1. Dicho de otro modo, el error de Buffon hizo que el Parma perdiese el encuentro. Pese a todo, en el club transalpino no quisieron señalarle pero las redes no tuvieron piedad.

"Cualquiera puede cometer un error, pero el que ha sido un gran campeón debe entender cuando se acaba. Es inútil compararlo con Maldini. Puede jugar 100 años, ¡pero quedarán los últimos como recuerdo! Y ciertamente no son emocionantes", publicó un tuitero.

"Nunca entenderé a aquellos que no se dan por vencidos, persistiendo en una batalla que ya no pueden ganar, prefiriendo hacer el ridículo", contestaba otro usuario, a lo que un tercero respondía "encima no hace ni por remediar el error. Es vergonzoso".