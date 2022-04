La rajada de Iago Aspas tras la derrota del Celta ante el Madrid: "Al árbitro sólo le faltaba pitar un penalti para tirarlo él"

Iago Aspas, capitán del Celta, fue el encargado de atender a Movistar al término del partido que midió a los gallegos contra el Real Madrid en Balaídos con victoria para los visitantes, en un encuentro no exento de polémica.

Tres penaltis fueron señalados para los blancos, uno de ellos lo falló Benzema, pero los otros dos sirvieron para que el líder se marche de Vigo con victoria, lo que a Aspas no le terminó de convencer.

"Creo que los dos primeros penaltis han sido penaltitos pero han sido, pero el último no es penalti, ha sido el jugador del Madrid el que ha arrollado al defensa. Al árbitro sólo le faltaba pitar el último para tirarlo él, parecía que quería y buscaba el hat-trick de Benzema", dijo el jugador gallego.

Iago Aspas: "Los dos primeros han sido penaltitos, el último no era".

En cuanto a otra de las jugadas polémicas, la del gol de Galhardo anulado por fuera de juego del propio Aspas, el jugador fue igualmente sincero, como acostumbra, aportando su opinión: "No tengo ojos en la espalda, no sé si estoy en fuera de juego pero voy a buscar el balón por si acaso no estoy y en ningún momento veo al defensor. Si Alaba toca el balón y yo la meto hubiera sido gol, al estilo de la jugada de Eric García en la final de la Nations League".