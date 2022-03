La dura respuesta de Jenni Hermoso tras su incidente con la portera del Real Madrid

La supuesta burla de Jenni Hermoso y Mapi León en control antidopping sobre Misa Rodríguez tras el partido entre el Barcelona y el Real Madrid ha desatado todo tipo de comentarios. Las dos jugadoras culés han quedado señaladas por gran parte del público tras sus gestos.

Jenni Hermoso no ha tardado en dar su versión de los hechos a través de sus redes sociales. La delantera del conjunto blaugrana ha explotado con un durísimo mensaje y ha respondido de manera contundente a todos aquellos que la han juzgado.

Vuelvo a repetir, no lo sabéis. Si la gente ofendida necesita oír que no lo hicimos intencionadamente ni nos reímos de nadie,es así. Si fué mal gesto, lo sentimos. Ahora a disfrutar de todo! — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) March 31, 2022

"No nos estábamos riendo de nadie, el vídeo que pena que no tuviera audio. Porque entonces no dirías ni la mitad de las cosas. Si no sabéis el contexto porque hacéis historias? Que todo es mucho más fácil de verdad. Creo que aún queda mucho para que entendamos todos", señalaba en un primer tweet.

"Vuelvo a repetir, no lo sabéis. Si la gente ofendida necesita oír que no lo hicimos intencionadamente ni nos reímos de nadie,es así. Si fue mal gesto, lo sentimos. Ahora a disfrutar de todo!", sentenciaba Hermoso.