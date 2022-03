El serbio Obradovic critica la repercusión mediática de la guerra de Ucrania: "No recuerdo oír hablar cuando bombardeaban mi país"

Tras la derrota del Partizan de Belgrado a manos del Lietkabelis Panevezys en la Eurocup, la prensa preguntó al entrenador Zeljko Obradovic por su opinión a cerca de lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Una cuestión que el técnico contestó de una forma un tanto poco diplomática.

"No quiero hacer ninguna declaración. Las declaraciones son buenas. Pero esto no es la primera vez que sucede en nuestra vida. Tengo 62 años. Recuerdo muchas cosas en mi vida, pero recordaré también lo que la gente dijo sobre esto. Mi país estuvo bajo bombardeos en 1999, pero no vi a la gente reaccionar y hablar", comentó Obradovic. "Lo mismo en Irak, en Siria, en Afganistán. ¿Alguien habló de esto en ese momento? Por supuesto, personalmente, estoy en contra de cualquier tipo de guerra en el mundo. Cualquier persona que muera a causa de la guerra es terrible. Pero si discutimos sobre esto hay cosas más profundas de las que hablar".

Obradovic, nacido en Serbia, hace referencia a los bombardeos de la OTAN sobre la antigua Yugoslavia en 1999. Se trató de un enfrentamiento bélico inciado por la OTAN y, a lo largo de los años, cada vez son más los que se refieren a ella como una sucesión de crímenes de guerra.

Los bombardeos mencionados por el técnico del Partizan acabaron con la vida de miles de personas. Las cifras oficiales hablaron de un número comprendido entre los 1.200 y los 5.700 civiles muertos, así como casi 500 soldados y más de un centenar de agentes de policía.