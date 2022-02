Un esquiador se lleva por delante a un cámara durante su prueba en los Juegos Olímpicos de Pekín

Llegó a Pekín como una de las posibles sorpresas en la prueba de esquí acrobático, pero se irá de los Juegos Olímpicos de invierno con un gran susto y el pesar de que perdió su oportunidad por un despiste.

El finlandés Jon Sallinen se despidió de sus opciones cuando, realizando su prueba, no vio a un cámara que estaba en una de las paredes del tubo y se lo llevó por delante. Si para él fue un gran susto, no menos para la 'víctima' del choque, que vio cómo su aparato se iba al suelo aunque sin consecuencias físicas para ninguno de los dos.

Eran los primeros Juegos para el finlandés, pero erró en el cálculo. En la primera pared paso demasiado fuerte, de manera que llevaba el peso muy adelantado. Al no poder cambiar ya su trayectoria, se vio abocado al choque, que se quedó en una anécdota por fortuna para ambos.

"Ni siquiera estaba seguro de si iba a esquiar en mi segunda carrera después de mi accidente. Espero que el cámara esté bien, aterricé directamente sobre él”, explicó el deportista después. “Me golpeé el hombro con fuerza en el golpe. Cuando me detuve, no estaba muy seguro de querer ir de nuevo. Tenía tanto dolor que no podía levantar el brazo correctamente”, explicó.

Los jueces le penalizaron este golpe con un 18 sobre 100 que, obviamente, le dejó sin opciones de éxito.