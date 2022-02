Sergio Llull confiesa el motivo por el que nunca fue a la NBA pese a tener ofertas de los Houston Rockets

Sergio Llull fue elegido en el puesto número 34 del Draft de 2009. Fue seleccionado por los Denver Nuggets, que después vendieron sus derechos NBA a los Houston Rockets por 2.25 millones de dólares. En aquel momento se convirtió en el jugador más caro jamás elegido en segunda ronda del draft, pero Llull nunca jugó en la liga norteamericana. Los Rockets acabaron tirando la toalla y sus derechos ahora pertenecen a los New York Knicks, que se hicieron con ellos como parte de un traspaso.

Ahora, el jugador del Real Madrid confiese por qué nunca hizo las maletas y se marchó a la NBA. "Hubo un momento en el que la tentación [de marcharme a Estados Unidos] fue mucha y estaba más encaminado a irme que a quedarme, pero puse todo en una balanza y el Real Madrid también hizo un esfuerzo muy grande para que siguiera y me sentí muy, muy querido", explica Llull en una entrevista para el diario As. "Ése fue el factor diferencial, el amor y el respeto del Real Madrid y las ganas de triunfar aquí".

Han pasado siete años desde que el jugador blanco saliese elegido en el draft, pero él mismo admite que nunca se ha planteado qué hubiera pasado si hubiese decidido hacer las Américas. "No. Estoy contento con la decisión que tomé, fue la mía, aunque hubiera gente que no la entendiera y aún no la entienda. Lo he explicado muchas veces: de pequeño quería jugar en el Real Madrid y aquí sigo cumpliendo mi sueño. Fue la decisión más acertada que pude tomar", recalca.

La situación ahora es bien distinta. Llull tiene 34 años y en el mes de junio terminará su contrato con el Real Madrid. Algo que no preocupa en absoluto a un jugador que vive el día a día y no quiere hacer planes de futuro, aunque su deseo es seguir de blanco. "No tengo ningún plan, no he pensado aún en la retirada ni en cuántos años quiero jugar. Estoy centrado en el día a día, en ayudar al equipo, en seguir bien y ojalá poder renovar".