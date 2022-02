La falta de Dani Alves sobre Carrasco que le costó la expulsión: ¿tarjeta roja clara o un pisotón inevitable?

El Barcelona ganó al Atlético de Madrid por un contundente 4-2, pero sufriendo al final más de lo esperado. El conjunto culé jugó los últimos 20 minutos con uno menos por culpa de la expulsión a Dani Alves, que veía la roja directa por un feo pisotón en el gemelo a Yannick Carrasco.

Jesús Gil Manzano, el árbitro, tuvo dudas e incluso lo fue a revisar al VAR, pero cuando le advirtieron de cómo había sido la acción, no tuvo más remedio que sacarle tarjeta roja directa.

Alves afirmó después del partido que había sido sin querer y que consideraba un poco exagerado que le sacaran la roja, pero no opina lo mismo la víctima. "Me dijo que pasó por delante y que no lo hace queriendo. Pero para mí que, como vio que el árbitro pitó fuera de juego, lo hace queriendo para que lo note, se hace sentir. Como va tan rápido no he visto la imagen, pero tan alto... No creo que sea para coger la pelota", se quejó Carrasco.

Habrá que ver qué resuelve el Comité de Competición, pero por lo que dejó por escrito el árbitro en el acta, Alves se puede enfrentar a una exclusión de más de un partido: "En el minuto 69 el jugador (8) Alves Da Silva, Daniel fue expulsado por el siguiente motivo: Impactar con sus tacos en el gemelo del adversario sin opciones de jugar el balón".