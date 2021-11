España, con José Carlos Sánchez, conquista la medalla de bronce en eFootball22 en el Mundial de eSports

El representante español en el Mundial de eSports, José Carlos Sánchez, ha logrado un resultado histórico al conquistar la medalla de bronce en eFootball22 en la primera participación nacional en tan importante evento.

Sánchez accedió a semifinales tras vencer a Israel por 3-0 aunque cayó en el peldaño previo a la final ante México. Una victoria contra Italia en el partido por el tercer y cuarto puesto le dio la medalla de bronce, brillante resultado que pone de manifiesto el auge de los eSports en España.

Hasta aquí nuestra participación en los #WorldsEsports de @IeSF_Master.



¡NOS VAMOS CON EL BRONCE A CASA! 🥉



Gracias @josesg93 por hacernos soñar, gracias por haber representando a España y @Fejuves.#EsportsTeamSpain 🇪🇸 pic.twitter.com/AnhWoyIB4V — Federación de Jugadores de Videojuegos y Esports (@Fejuves) November 18, 2021

“Ha sido una participación histórica y una experiencia positiva. Lamento profundamente no haber conseguido el título, a pesar de las condiciones tan difíciles había conseguido tener un nivel alto y estaba jugando bien durante la competición, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. Agradezco de corazón todo el apoyo que he recibido desde España y otros países por todos los medios. Volveré más fuerte la próxima vez", comentó el jugador.

Por su parte, el presidente de la Federación de Jugadores de Videojuegos y eSports (FEJUVES), Marco Antonio Ramos, hizo balance del logro: "Este éxito que supone el bronce en una primera participación es muy importante para una organización tan joven como FEJUVES y por supuesto para el sector. Además de ser potentes a nivel de equipos, hemos comenzado a generar interés en competiciones por países. José Carlos es un jugador top y lo ha vuelto a demostrar. El Esports Team Spain no podía haber tenido un mejor representante ni a nivel competitivo ni a nivel humano", aseguró.