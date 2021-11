Una compañera de Simone Biles denuncia abusos de su entrenador y habla de racismo en el equipo nacional de gimnasia

Siguen saliendo a la luz casos de abusos en la gimnasia estadounidense. La última deportista en alzar la voz ha sido Jordan Chiles, compañera de Simone Biles en la selección nacional, que denuncia "abusos verbales" por parte de su entrenador.

Chiles, que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, se sincera en el documental Peace Of Mind With Taraji. La gimnasta declaró que su entrenador la hizo la vida imposible durante años, causándola daños psicológicos importantes. "Tuve un entrenador que abusó de mí verbalmente. Me llamaba 'gorda', decía que parecía una señora. Fue muy duro para mí", explicó la joven.

Los ataques de su prepararon se tradujeron en trastornos alimenticios y problemas de autoestima para Chiles. Pese a que esta situación se repitió constantemente durante la adolescencia de la gimnasta, la estadounidense no había hablado del tema hasta la actualidad, cuando ya tiene 20 años y después de haber pasado por varios psicólogos expertos en salud mental.

Chiles modificó sus hábitos alimenticios e intentó contentar a su entrenador para conseguir llegar a una élite deportiva a la que finalmente perteneció como parte del combinado olímpico nacional. Además, la gimnasta trató el tema del racismo como parte de los problemas que rodean a la selección de su país.

"Siempre pensé que la raza era algo que podía influir en la gimnasia. Por ejemplo, yo tengo algo más de trasero y es posible que otras gimnastas no lo tengan. Y sólo por este aspecto no puedo estar en una posición perfecta y me pueden quitar puntos... Desearía que no se juzgase solo por tener un tipo de cuerpo. Ahí es donde entran el racismo y la política", explica Chiles.