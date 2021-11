Pedrerol le confiesa a Ana Pastor de qué equipo de fútbol es: "La gente no se lo cree"

Josep Pedrerol y Gabriel Rufián fueron los invitados este miércoles en 'El Objetivo' de Ana Pastor en LaSexta. De hecho, ambos se cruzaron entre sus respectivas entrevistas y tuvieron de tiempo de intercambiar opiniones sobre diversos temas.

Uno de ellos, sus equipos. Es vox populi que el político de ERC es hincha del Espanyol, por lo que Pedrerol aprovechó para recordar que él tira más para el Barça: "Aunque la gente no se lo cree", dijo.

Además de revelar que tiene "mucho cariño" por el Espanyol y pedir a Rufián que ayude al equipo perico, el popular periodista quiso hacer una analogía entre su Chiringuito y el del Congreso de los Diputados: "Las que montas tú también son buenas, también son chiringuitos, aunque de otro tipo. Hay chiringuitos en todas partes, también en el Congreso", le comentó a Rufián.

A continuación, Pastor emitió unas imágenes en las que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ofrecía ara acudir, como atlético confeso, de tertuliano al programa de Pedrerol, aunque este no es muy amigo de abrir la puerta a políticos: "Almeida lleva meses pidiéndolo y no lo hemos invitado, no es un programa para políticos. Si el político se quita el discurso facilón y populista sí, pero parece que siempre están pidiendo votos", reflexionó.

Catalán y español

Dada la presencia del político independentista Rufián, Pastor aprovechó para cuestionar a Pedrerol, también catalán, por su posición ante el conflicto: "Yo soy catalán y soy español y a veces parece que esto cuesta decirlo, parece raro. Rufián y yo tenemos concepciones diferentes de lo que es ser catalán. Yo creo que una Cataluña abierta y no con fronteras", expresó.

Al hilo de esto y tras las palabras de Gerard Piqué alabando a Madrid, Pedrerol aseguró que "Madrid es ahora la ciudad abierta que era Barcelona".

Xavi en el Barça

Sobre la reciente llegada de Xavi al banquillo del FC Barcelona, Josep Pedrerol quiso dejar claro que él confía en que el excapitán azulgrana cumplirá las expectativas: "La situación del Barça es tremenda, nunca había estado peor. Al Barça le queda la ilusión y Xavi representa un modelo de éxito, como Guardiola. Cuando los culés ven a Xavi ven al Xavi que ganó el 'sextete'. Yo creo que lo hará bien", aseveró.