Lección del entrenador del CB Granada: los juniors del equipo no viajarán al próximo partido para no faltar a clase

El CB Granada jugará tres partidos en los próximos diez días, con viajes a Palencia y Oviedo, comenzando por una visita al líder de la LEB Oro, el Easycharger Palencia. Un primer choque para el que el entrenador Pablo Pin ya ha avisado que no contará con los juniors del equipo para que no falten al instituto.

"En principio no va a viajar ningún junior a Palencia, pero no porque ni puedan jugar, sino porque viajamos en jueves y que un chaval con 17 años se pierda dos días de instituto no me gusta. Lo principal que tiene que hacer es sacar sus estudios en 2º de Bachillerato", comentó el técnico del conjunto granadino.

El CB Granada se encuentra en un buen momento, en busca de su tercera victoria consecutiva, pero pese a todo, Pablo Pin antepone la educación de sus jóvenes a los resultados de un equipo que, sin faltar al respeto al trabajo de los chicos y el técnico, no depende en mayor medida de ellos. Ni siquiera las bajas de Joan Pardina y Cristian Díaz, así como la duda de Petit Niang han hecho cambiar de opinión al entrenador. "Vamos a afrontar tres partidos en una semana con dos viajes importantes. Veo al equipo muy concentrado", declaró Pin.