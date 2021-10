Dos jugadores del Manchester City, involucrados en el caso de violación de Mendy

El 'caso Mendy' sigue trayendo cola un mes después de su encarcelación y así lo seguirá haciendo hasta que se celebre el próximo mes de enero el juicio por los cargos de violación y abuso sexual que recaen sobre él. Al Manchester City, que hace unas semanas le apartó de la plantilla y de la web del equipo, sin embargo, le siguen creciendo los enanos después de que dos futbolistas más se hayan visto involucrados en la investigación.

El primero de ellos, su gran fichaje de este verano y el más caro de su historia: Jack Grealish. El centrocampista inglés, según apunta The Sun, se encontraba con su compañero Mendy en la noche del 23 de agosto en la que sucedieron los hechos y podría ser interrogado como testigo. No obstante, el mediapunta no estuvo en casa del francés, donde habría cometido la supuesta violación, pero si en la fiesta previa.

También se encontraba con sus compañeros Riyad Mahrez, el otro futbolista del Manchester City involucrado aquella noche. En el caso del argelino, este todavía "no es considerado como testigo", según un portavoz de su entorno. De ese modo, no está claro si será finalmente llamado a declarar junto a Grealish el próximo día 15 de noviembre para conocer así más detalles sobre qué pasó aquella noche.

"Comenzaron a socializar en un sitio y continuaron en dos sitios diferentes durante esa noche. Grealish y Mahrez no regresaron a la casa de Mendy. Desafortunadamente, lo que comenzó como una noche divertida en el club terminó con unas acusaciones muy serias", cita The Sun.

Mendy se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 10 de septiembre después de estas acusaciones, que se suman a los tres cargos de violación que desde octubre de 2020 han recaído sobre él. La tranquilidad (o no) podría volver al club de Manchester a partir del 24 de enero de 2022, día elegido para el juicio del futbolista francés.