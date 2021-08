La contraoferta del PSG: si el Madrid quiere a Mbappé deberá pagar 220 millones

El París Saint-Germain no está dispuesto a dejar ir a una de sus máximas estrellas a cualquier precio. El emir de Catar le ha puesto precio a Kylian Mbappé: 220 millones, según adelantó el diario Le Parisien.

El mayor objeto de deseo del Real Madrid, que acaba contrato el próximo año, y de no salir por el precio que acuerden en este mercado, se iría gratis la próxima temporada, no llegará al equipo blanco a no ser que eleven la oferta.

En los últimos días ha trascendido la oferta que el club presidido por Florentino ha hecho por el delantero francés, 160 millones. Una cifra que no ha convencido en París tal y como se ha encargado de hacer público Leonardo, el director deportivo del equipo parisino.

🚨 Informa @le_Parisien



💣 ¡El @PSG_inside pide 220 millones de euros por @KMbappe!



💰 Las cuentas del Emir de Qatar son:



💶 180 M (lo que les costó)

💶 35 M (tienen que pagar al @AS_Monaco_ES) pic.twitter.com/7MeVVWMKcu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 25, 2021

El exjugador ha acusado al Real Madrid de no jugar limpio y ha dejado claro que las negociaciones no serán fáciles. La idea del PSG es recuperar por completo la inversión que hicieron en su día cuando compraron a Mbappé al Mónaco, 180 millones, además de cubrir los 35 que deben ir a parar al equipo monegasco por comisiones.

Según el citado periódico francés, las negociaciones empezarán de manera definitiva este jueves, a una semana del cierre del mercado. Serán horas decisivas para conocer el destino del jugador.