Lamentable intento de mordisco durante un combate de boxeo en los Juegos de Tokio 2020

Quién diría que en un entorno con tanta deportividad como los Juegos Olímpicos podría darse un suceso como este. Durante la primera ronda del torneo de boxeo de peso pesado masculino (81-91kg), el marroquí Youness Baalla intentó morder a su rival, el neozelandés David Nyika.

Nyika, vencía en las dos primeras rondas, lo que estaba desesperando al marroquí. Baalla no conseguía sumar puntos y quiso desestabilizar al neozelandés. El marroquí decidió usar el juego sucio e intentó morder a su rival mientras combatían. El árbitro del combate no se percató de la acción y no detuvo el combate. Aún así este acto no desestabilizó a Nyika, ya que consiguió llevarse el combate por 5-0.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S — Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021

"¿Vieron eso? No creo que la árbitro lo haya visto y era la persona más cercana", apuntaba el neozelandés tras el combate. En rueda de prensa Nyika aprovechó para explicar el suceso, "No me dio un bocado completo. Por suerte, tenía puesto el protector bucal y yo estaba un poco sudado. No recuerdo lo que le dije. Pero vamos hombre, esto son los Juegos Olímpicos".

A pesar de que el árbitro no viera el mordisco parece que la cosa no se quedará aquí. El Comité Olímpico Internacional(COI) estudiará una posible sanción para Baalla tras esta lamentable imagen.