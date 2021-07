"Para mí la UTMB sigue siendo como mi hijo pequeño"

En apenas 100 metros, seis personas la han parado para saludar y agradecerle aquella loca idea, unas décadas atrás, cuando ella y su marido Michael se decidieron a poner en marcha una carrera de montaña por Francia, Suiza e Italia. La locura cuajó en el Ultra Trail del Mont Blanc, una semilla transformada en la actualidad en la carrera de montaña más importante del mundo y todo un emporio deportivo con ramificaciones y carreras por todo el planeta. Este fin de semana, y bajo el paraguas UTMB, se estrenó Vall D'Aran. Con muy buena nota. Catherine no puede estar más orgullosa.

De momento todo está saliendo bien...

La carrera es impresionante porque el Valle D'Aran es único y todo está muy bien organizado. Estoy muy emocionada porque es la primera carrera UTMB de este año y han tenido que esperar dos años para hacerla.

¿Llegó a temer por el futuro de las carreras de montaña?

Hemos pasado momentos muy duros pero todo comenzó a mejorar con la llegada de la vacuna y vimos que era eficiente. También los hospitales se fueron vaciando y todo mejoró. Pero tenemos que aprender a vivir con el virus.

¿No le da miedo que en UTMB, a finales de agosto, se junten más de 10.000 atletas de todo el mundo?

En Francia hay reglas y si hay países con código rojo no pueden venir al país, y tienen que tener el pasaporte Covid si tienen el código naranja.

¿Alguna vez pensó que la idea que tuvieron llegaría a esto?

No, ni mucho menos. El primer año había apenas un centenar de personas...

¿Cuál es la clave del éxito de su carrera?

Yo creo que esto no es solo una carrera. Es un viaje por Francia, Italia y Suiza, y no solo es correr, es una experiencia para toda una familia. No solo corres, hay mil cosas más que hacer, es una aventura.

¿Y qué opina de las críticas? Hay quien ataca a su carrera por su afán dominador sobre el resto de pruebas...

Yo respeto todas las opiniones. Cuando tienes algo tan grande, es imposible no tener críticas. Yo les digo que nadie está obligado a correr. Es una aventura, un placer, y no ponemos una pistola a nadie para que corra. Cada uno puede decidir lo que quiere hacer.

¿Su corredor favorito?

En mi corazón hay sobre todo dos: Dylan Bowmann y Tim Tollefson, dos grandes chicos con un gran corazón y muy justos. En 2019 Dylan fue impresionante porque iba ganando la TDS pero se equivocó de camino: él podía haber acusado a los voluntarios o poner alguna excusa, pero simplemente reconoció su error. Fue un gran gesto.

¿Volveremos a ver un duelo entre Kilian Jornet y François D`Haene?

De momento no lo creo porque no es el deseo de Kilian. Kilian ganó tres veces, ¿qué puede esperar de ganar otra? Él vivió en Chamonix y era muy famoso, le pedían fotos, autógrafos y se fue a vivir a Noruega para estar sola. Él ama correr, es increíble, pero no le gustan las multitudes. Ahora él prefiere las altas montañas. Si él no tiene placer por correr, no corre.

¿Para usted qué es UTMB?

Se convirtió en un negocio y tuvimos que montar un buen equipo del que estoy muy orgullosa, pero para mi es como un hijo pequeño, sí.