El youtuber que peleará contra Floyd Mayweather amenaza al boxeador: "Viejo, vas a tirar la toalla en el sexto asalto"

El youtuber Logan Paul tiene mucha confianza en sus posibilidades de victoria en su combate contra Floyd Mayweather. Tanta que hasta se ha atrevido a pronosticar el final de la pelea del próximo 6 de junio ante el legendario boxeador.

“He intentado durante los últimos ocho meses de imaginarme en el futuro y en cómo me sentiré cuando llegue el momento y ya está aquí. Otro día de trabajo para mí”, comenzó Logan Paul su intervención ante los medios. “Llevo un tiempo esperando a que se me acerque un hombre con traje negro y me diga que me paga 50 millones por renunciar a la pelea porque no pueden permitir que Floyd pierda, pero no ha pasado. Ni siquiera me importa el dinero. Lo único que quiero es derrotar a Floyd Mayweather”.

Sobre el modo en el que terminará el combate, Logan Paul tiene claro que no va a ser a los puntos. “Viejo, vas a tirar la toalla en el sexto asalto”, pronosticó el youtuber. “La pregunta que todo el mundo hará será, ‘¿dónde estabas cuando Logan Paul derrotó a Floyd Mayweather?’. Vais a recordar ese momento. No os lo vais a querer perder. Hacedme caso”.