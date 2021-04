Marc Márquez rompe a llorar tras terminar su primera carrera nueve meses después

Las LÁGRIMAS de quien sabe lo que ha sufrido. La EMOCIÓN de un campeón que no ha dejado de pelear por volver a disfrutar 🥺

@marcmarquez93, llorando en el micro de @izaskunruiz: "He entrado al box y me he derrumbado. Ha sido duro" #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/zIN6HJp7nJ