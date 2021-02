Simone Biles carga contra la Federación de Gimnasia de Estados Unidos: "No dejaría a mi hija formar parte de su programa"

Simone Biles vuelve a cargar contra USA Gymnastics, la Federación de Estados Unidos, por el escándalo de abusos sexuales de Larry Nassar y asegura que jamás permitiría a su hija competir para esa organización.

“Aún no se han asegurado de que no vuelva a suceder. No se han hecho responsables de sus acciones”, dijo la gimnasta más laureada de la historia, refiriéndose a las atrocidades del que fuera médico de la selección de Estados Unidos de gimnasia. Nassar fue condenado a 175 años de cárcel por abusar de, al menos, 100 niñas y mujeres, incluidas gimnastas que formaban parte del equipo olímpico.

Cuando fue preguntada en una entrevista para 60 Minutes si dejaría a una futura hija formar parte del programa de gimnasia del país, su respuesta fue contundente: “No, ya que no me siento lo suficientemente cómoda”. Simone Biles declaró que no le gustaría que tuviera que pasar por lo mismo que ella. “Fue muy difícil para mí incluso decirlo en voz alta. Sabía que me afectaría a mí y a mis padres”.