El entrenador de los New England Patriots rechaza una medalla presidencial de la administración Trump

Bill Belichick, entrenador de los New England Patriots. siempre ha tenido unos principios muy marcados, y precisamente estos son los que le han llevado a rechazar la Medalla Presidencial de Libertad, que debería haber recibido el jueves de manos del todavía presidente Donald Trump.

El head coach de los Patriots comunicó que los “trágicos eventos de la semana pasada” le llevaron a tomar la decisión. Estos eventos a los que hace referencia Belichick son los que estuvieron encabezados por el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, y que desembocaron en la muerte de cinco personas por los disturbios ocasionados.

“Recientemente me han dado la oportunidad de recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, lo que me halagó por el respeto a lo que representa, el honor y la admiración por los anteriores galardonados. Sin embargo, los trágicos sucesos de la semana pasada me han llevado a no seguir adelante con el reconocimiento”, explicó Belichick en un comunicado. “Por encima de todo soy ciudadano americano con mucho respeto por los valores de nuestro país, la libertad y la democracia”.

Lejos de ser un gesto de volver la espalda a Donald Trump, Bill Belichick está mostrando su repulsa a la situación en sí misma. De hecho, el entrenador de los Patriots tiene una amistad bastante importante con el Presidente. Ya en 2016 publicó una carta abierta en la que apoyaba a Trump, con quien nunca ha tenido problema en reconocer que tiene una relación cercana.