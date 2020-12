Toni Kroos y su tremendo palo a un 'hater' de Twitter que criticó su juego y su sueldo

Cuando un deportista sufre a los haters en redes sociales, tiene dos opciones: ignorarlos o darles de su propia medicina. Toni Kroosescogió la segunda con un usuario que criticó su juego y el salario que cobra del Real Madrid.

"Sobrestimado por completo. 200 contactos de balón por partido, de los que 190 van hacia atrás o de tres a cinco metros para un lado. ¿Por eso cobra 20 millones por temporada? No es un líder, es un pesado", publicó @MinassianArtur. A lo que Kroos contestó con un jocoso "No subestimes el sueldo, Artur. El resto es correcto, por supuesto. Felices Fiestas". La respuesta del jugador ronda ya los seis millones de 'me gusta'.

Unterschätz das Gehalt nicht Artur. Der Rest stimmt natürlich. Frohes Fest! https://t.co/ualAABrXo9 — Toni Kroos (@ToniKroos) December 21, 2020

El centrocampista del Real Madrid, que pasa por un buen momento de forma y juego, ya ha puesto en su sitio a otro haters que le han tirado dardos en redes sociales. El verano pasado, cuando el conjunto blanco se llevó el título de liga y el club subió una foto suya a Twitter, un usuario contestó con un "totalmente sobrevalorado". Kroos le respondió con un cómico "cierto, pero no se lo digas a nadie".