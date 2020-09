Marc Márquez: "Parece que nadie quiere ganar este Mundial"

Marc Márquez, el vigente campeón de MotoGP que no optará a revalidar el título por una lesión de hombro, ha señalado distendido que parece que nadie quiera luchar por arrebatarle el título, y por otro lado ve mejor a su hermano y compañero Álex Márquez, que firmó su mejor posición, séptimo, en la última carrera.

"Bromeamos con el equipo en las videollamadas que hacemos, porque parece que nadie quiera ganar. Parece que nadie quiera este Mundial. Y el que menos ruido ha hecho, es el que va líder, que es Dovizioso. Pero es que tenemos a Nakagami y muchos otros pilotos a menos de 25 puntos", comentó en una entrevista facilitada por el equipo.

"Es difícil analizarlo, no se entiende", asegura Marc sobre lo que va de Mundial, con muchos pilotos en un puño. "Esperaba más de muchos pilotos de los que estaban delante, pero es que es muy diferente ser perseguido que ser el perseguidor. Cuando eres perseguido y sabes que tienes que ganar, te entran muchas dudas, no pilotas igual, tienes mucho que perder", argumentó.

Así, no se moja respecto a quién puede ser su sucesor. "Dije que Dovizioso o Quartararo, pero es que ni uno ni otro. Ahora sale Viñales. No apostaría por uno. No estoy tan lejos yo, estoy a 84 puntos, así que... ¡Es broma!", apuntó entre risas.

Continúa con su recuperación

Respecto a su recuperación de la lesión en el hombro, asegura que va "progresando". "Cada vez me encuentro mejor. He empezado hace poco a entrenar y todavía tengo recorrido para llegar a mi nivel. El brazo va mejorando", celebró.

"Ver las carreras por la televisión es lo que llevo peor", reconoció el piloto de Cervera, que va recuperando también masa muscular. "Ahora ya van cogiendo tono el bíceps y el deltoides, y esto también es gracias al trabajo de Carlos, mi fisioterapeuta, que está viviendo conmigo, en casa", señaló.

Ya puede correr e ir en bici, aunque todavía está lejos de poder subirse a una moto. "Cuando voy al doctor y me dice 'esta semana olvídate, aún no puedes hacer moto ni nada', pues hago reset y pienso que será la semana siguiente. Es la manera de tener esa motivación", se sinceró.

"La recuperación la está marcando el hueso. Por mucho que uno fuerce, el hueso tiene un tiempo de regeneración y es eso lo que estamos esperando. Es lo que nos está frenando, porque hay que esperar a que se consolide todo bien", añadió en este sentido.