La promesa de Maverick Viñales a Broncano y 'La Resistencia' si gana el Mundial de MotoGP

El piloto español de MotoGP, Maverick Viñales, pasó por La Resistencia en la noche del lunes, un día después de haber conseguido su primera victoria de la temporada en el Mundial en el GP de Emilia Romagna y se mostró confiado en poder llevarse el título. El piloto de Yamaha es segundo en la general, a solo un punto del líder Fabio Quartararo.

A raíz de la moto con la que Viñales ha obsequiado al programa, se comprometió a llevar al programa la Yamaha YZR-M1 con la compite esta temporada... siempre y cuando se proclame campeón del mundo.

🏍️@mvkoficial12: «Si gano el Mundial traigo mi moto» #LaResistencia Lo dejo por aquí y ya veremos. pic.twitter.com/UvdBZwU2Df — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 21, 2020

El piloto catalán también aprovechó para recordar el accidente que sufrió hace algunas semanas a más de 280 kilómetros por hora, del que afortunadamente salió de una pieza. "Me quedé sin frenos. Vi mi vida pasar lentamente. Tuve un poco de suerte porque frenó un poco, al principio frenó, pero luego ya dije esto ya no frena más y me tiré de espaldas", confesó.

"Tuve suerte que fue en esa curva, porque en otras me hubiera hecho más daño y en esa no me hice nada", añade. Suerte que no le sonrió en una anécdota que contó, en la que le terminó rompiendo la moto de su primo por intentar impresionar a una chica.

Tiene un accidente a 280 y lo cuenta como si nada. Están locos los pilotos de MotoGP. LOCOS. #LaResistencia@mvkoficial12pic.twitter.com/pbjKyA4VcF — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 21, 2020

"Un día me pegué un hostión frenando. Había una chica y quería hacerme el chulito y me salió mal. Le rompí la moto entera. Él me decía: 'Dale gas, dale gas'. Y yo me pegué un hostión... Madre mía, lo recordaré siempre. Iba en chancletas y en bañador", contaba entre risas.