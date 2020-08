La UCI investiga el accidente de Evenepoel en Lombardía: ¿qué le saca su director deportivo del bolsillo?

El fuerte accidente que sufrió Remco Evenepoel en 'Il Lombardía' unas semanas atrás ha estremecido a toda la comunidad ciclista. El nuevo 'caníbal', a quien comparan con el legendario Eddy Merckx, se cayó por un puente tras perder el control de su bici y aunque todo quedó en un susto muy serio, fueron imágenes muy impactantes.

Sin embargo, ahora son las escenas inmediatamente posteriores las que han levantado las sospechas de la UCI. Uno de los primeros en atender al ciclista accidentado fue Davide Bramati, director deportivo del Deceuninck-Quick Step, en el que milita el belga. Además de comprobar el estado de su corredor, en las imágenes se ve perfectamente cómo el exciclista italiano mete la mano en los bolsillos de Evenepoel y le saca algunos objetos que inmediatamente se guarda.

La UCI, al ver esta escena que ha recorrido las redes sociales, va a emprender una investigación, ante la duda que genera que pueda llevar elementos ilegales de cualquier tipo.

El propio Bramati ya se ha defendido. "No fue nada ilegal, no entiendo cómo se puede siquiera pensar en eso. Fueron momentos de muchos nervios y había que sacar las cosas que estaban en la zona de la espalda de Remco, porque al poco tiempo tendría que estar acostado en una camilla. Le quité la radio, los geles, las barritas, los sobres de azúcares y para no dejarlos en el suelo me los metí en el bolsillo. También hay otra foto en la que se quita el casco. Eso es todo", explicó en 'La Gazzetta dello Sport'.