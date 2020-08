La sorprendente confesión de Charles Barkley sobre las apuestas: ¡ha perdido hasta 20 millones de dólares!

Charles Barkley es uno de los jugadores más icónicos de la historia de la NBA y de los más destacados de la constelación de estrellas que deslumbraban en la liga en los años 80 y 90. Tras 16 temporadas y su retirada en el año 2000, uno de los jugadores más queridos del baloncesto americano no dejó las pantallas y se pasó a los platós, y actualmente es un asiduo de los programas de análisis.

Sin embargo, en sus años de jugador, al igual que le ocurrió, le ocurre y le ocurrirá a jóvenes estrellas que repentinamente se encuentran con varios ceros en sus cuentas bancarias, le perdieron la fama, el dinero... y las apuestas. Eso mismo fue lo que confesó en el podcast "In Depth with Graham Bensinger".

Barkley habló sin tapujos sobre su gran afición al juego confesando haber llegado a perder la friolera de 20 millones de dólares en apuestas. "He perdido un millón de dólares entre 10 y 20 veces en la época de los 80. No te puedo decir el número exacto porque ha pasado mucho tiempo", confesó.

Bensinger, sorprendido le preguntó qué era lo que disfrutaba de apostar y Barkley no dudó en responder. "Ganar. Es emocionante ganar dinero. Escucho a mucha gente decir 'a ti simplemente te gusta la acción'. No, en realidad me gusta el dinero y siempre odias perder, pero sin embargo te causa una gran sensación cuando ganas", explicó.

"He ganado un millón de dólares probablemente cuatro o cinco veces en un solo día. Pero he perdido muchos más millones en un solo día, entre 10 y 20 como te dije", contaba el ex de Sixers, Suns y Rockets, sobre un hábito que, por suerte, ya ha dejad atrás. "Ahora, gracias a mis colegas, sé cuándo retirarme y tengo más control del juego. Ahora intento ganar, pero no de forma desorbitada", finalizó.