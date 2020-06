Kroos: "No sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo"

Toni Kroos concedió una entrevista muy personal a la edición alemana de la revista GQ que este mes de junio dedica parte del número al orgullo LGTBI.

Cuestionado por el tabú de la homosexualidad en el fútbol, Kroos fue contundente: "Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello. Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo", dijo.

Y explicó por qué: "Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado. No debería ser el caso y estoy seguro de que el jugador, que decida dar el paso, contaría con el apoyo de muchos lados. Eso sí, dudo que sea el caso en el campo ante la afición rival", dijo, señalando un problema que aún persiste en el fútbol, la utilización de insultos homófobos.

Por otro lado, el jugador del Real Madrid habló sobre su trabajo benéfico durante el confinamiento: "En algunos hospicios infantiles mandaron a los empleados a casa y nosotros pusimos ordenadores portátiles para que pudiesen seguir haciendo su trabajo desde casa, algo que también beneficia a los niños. Durante el pico ofrecimos la posibilidad a todas las familias que apoyamos de elegir juguetes de regalo y se los mandamos. Los días en casa pueden ser muy largos, y más cuando tienes a un niño enfermo".

Kroos analizó las diferencias entre los alemanes y españoles y asegura que se siente "un poco" de los segundos por su carácter más relajado, diferente al germano. Sin embargo, hay una cosa en la que sigue siendo muy alemán: "Sigo siendo un aficionado de la absoluta puntualidad, algo que se lleva con más margen aquí. Llegar diez minutos más tarde es la puntualidad habitual aquí. Cuando me presento con tres minutos de antelación a una reunión del equipo suelo ser el primero, si lo hiciese en Alemania sería de los últimos".