Irene Sánchez-Escribano: "El coronavirus no nos puede estar coaccionando en todo lo que hacemos"

"El coronavirus está ahí, se ha colado entre nosotros y durante un tiempo vamos a tenerlo presente, pero no nos puede estar coaccionando en lo que hacemos. Mantendremos la distancia de seguridad, pero cada uno seguirá su vida", declaró en el debate sobre el futuro del EDP Rock'n'Roll Madrid Maratón & 1/2 en el evento 'Conectad@s' organizado por el diario deportivo AS.

La recientemente proclamada campeona de España de cross reconoció que al comienzo de la pandemia hubo "incertidumbre", y contaban "con que se fuesen cancelando cosas". "En el momento en el que aplazaron los Juegos, nos relajamos. A corto plazo lo veo difícil (volver a competir), esperemos que la gente vaya perdiendo el miedo al contacto. Durante este año deberemos mantener las distancias de seguridad hasta que se descubra la vacuna", subrayó.

Además, la toledana aseguró que vive el confinamiento "con resignación", y que trata de "mantener un poco el nivel" para que cuando se pueda salir tenga "unas condiciones mínimas". "Desde el principio tuve un rodillo, me adapté como pude. Desde la tercera semana cuento con una cinta de correr. No es lo mismo que salir, es una superficie a la que no estamos acostumbrados y hay que tener cuidado. Los días de intensidad hago entrenamientos que se pueden parecer más a los que hacía", señaló.

Mientras, Castillejo considera que "a nivel social, las cosas cambiarán". "La sociedad se va adaptando poco a poco, y a final de año creo que todo estará más o menos normalizado, siempre con unas medidas de seguridad que se mantendrán hasta que se descubra la vacuna", expresó. "Habrá muchos protocolos, pero nosotros, como ser humano, habremos adoptado ese sistema inmune", apuntó.

Ahora, trata de hacer ejercicios "para potenciar los puntos débiles", aunque sabe que la recuperación del estado de forma va a ser larga. "Se tarda el doble de tiempo del que has estado parado", afirmó. "Al atleta de alto nivel le ha coincidido con la transición entre invierno y verano; en lugar de bajar un 15%, vas a bajar un 20-25%, y vas a tardar más en recuperarlo. Tardaremos más de un mes seguro en coger el estado de forma", auguró.

El fondista barcelonés, que reconoció que no entendió por qué prohibieron salir a correr, cree que la sombra del coronavirus no pesará cuando estén compitiendo. "En una competición no vas a estar pensando en si te vas a contagiar o no, igual que no piensas si te vas a lesionar o no", destacó.

"Este año, por motivos físicos, iba justísimo para llegar al 23 de abril, y me han hecho un favor. Si todo va bien, podré volver a correr un maratón desde 2017 y hacerlo en Madrid, en un circuito que es más de disfrutar", dijo sobre la prueba madrileña.

"TENDREMOS QUE REINVENTARNOS, PERO ESTO NO VA A PARAR"

Por su parte, el director de marketing EDP Rock'n'Roll Madrid Maratón & 1/2, David Rumbao, se mostró convencido de que, "antes o después", el atletismo "se recuperará", aunque la prioridad ahora es "la seguridad de la comunidad running". "Lo nuestro es algo secundario, aunque para nosotros sea vital, pero lo prioritario es vencer a la pandemia", indicó.

Sobre cómo se produjo el aplazamiento de la cita, ahora prevista para el 15 de noviembre, Rumbao explicó que siempre estuvieron "pendientes de las noticias oficiales" y se pusieron "a disposición de las administraciones para afrontar esto juntos". "Este evento deja 40 millones de euros en la ciudad de Madrid. Vimos que no se iba a poder celebrar el abril y lo anunciamos lo antes posible. Todos los deportistas seguirán inscritos para el 15 de noviembre, y si no se puede, lo estarán para 2021 o 2022", dijo, confirmando que "el 90% del presupuesto está invertido".

"Teníamos inscritos 38.000 corredores; 5.000 se han cambiado para 2021 y 2022 y el resto, para el 15 de noviembre. Hemos notado mucho apoyo", añadió. "Trabajamos cada día para que se haga el 15 de noviembre; si no se hace, no será por nosotros. Tendremos que ver cómo evoluciona la pandemia. Tenemos esperanzas y somos optimistas. Vamos a trabajar como estaba planeado. Nadie sabe si se va a poder celebrar o no, no sabemos lo que va a pasar", advirtió.

También valoró las medidas que podrían llevarse a cabo para que sea posible la carrera. "Quizás tendremos que limitar el número de participantes, hacer cajones de salida y salidas escalonadas... No sé hasta qué punto podemos criminalizar el deporte, porque en algún momento la sociedad tendrá que arrancar", apuntó. "Tendremos que reinventarnos, pero esto no va a parar. Lloraremos, porque hay muchos dramas, pero tendremos que reponernos y volver más fuertes", recalcó.

Por su parte, el consejero director general de EDP, Javier Sáenz de Jubera, explicó que ven la situación "con preocupación", aunque "el mundo de los organizadores es ágil y flexible". "Quiero ser optimista. Espero que el año 2021 sea un año normal. Esto es como una carrera larga, estamos cerca del muro, y cuando lo pasemos todo será mucho más fácil", manifestó.

Por último, reiteró que EDP va "a seguir apostando por el mundo del running", una actividad popular "al alcance de cualquiera", pero pidió "coherencia" a las autoridades. "Habrá que cambiar alguno de los protocolos y poner cajones y distancias. Quiero pedir a las autoridades coherencia; cuando se suspendió el Maratón de Barcelona, se jugó un partido en el Camp Nou con 80.000 espectadores. Espero que seamos coherentes", concluyó.