Blanca Manchón: "Si los Juegos van a ser a puerta cerrada, que los aplacen, pero lo antes posible"

Sevillana de 33 años, la windsurfista Blanca Manchón ha sido dos veces campeona del mundo en las clases Mistral (2005) y RS:X (2010), tiene en su poder nueve medallas entre europeas y mundiales y un diploma olímpico de Atenas 2004.

Se tomó un paréntesis en su carrera para ser madre, lo que le costó el apoyo de sus patrocinadores y puso en peligro su carrera, pero nunca se rindió y ha vuelto con más fuerza que nunca. Ya tiene el billete para los Juegos de Tokio y en ellos buscará la medalla... cuando sean.

¿Dónde está ahora?

Estamos en el Puerto de Santa María, nos vinimos para acá antes del primer día de la cuarentena. Tenemos casa aquí porque la federación andaluza está aqui y suelo entrenar en el Puerto cuando estoy en España. Hacía una semana que acababa de llegar de Australia, del Mundial.

¿Pudieron competir bien en Australia?

Sí, allí muy bien, sin problema. Lo único que los chinos no pudieron asistir porque empezó todo allí y no les dejaron salir de su país. No se hablaba de nada ni en Italia ni en España.

¿Cómo lleva un deportista de élite el confinamiento?

La verdad que tengo la suerte de que aquí tengo un gimnasio en el sotano y tengo jardín. Tengo bicicleta, remoergometro, puedo seguir con los entrenos físicos. Pero la parte de agua, mi deporte principal, no la puedo hacer. Así que disfrutando del tiempo en familia, con mi niño de tres 3 años, los abuelos, y todos juntos combinándolo con los entrenos físicos.

¿El objetivo es quizás mantener la forma?

Sí, lo que pasa es que como todos los deportistas que estamos ya clasificados para los Juegos estamos entrenando para qué y cuándo. Tenía cinco competiciones antes de los Juegos y por ahora han cancelado cuatro, la planificación cambia por completo. Sobre todo estamos pendientes de si los Juegos van a ser este verano o los van a acabar aplazando.

De momento el COI asegura que siguen adelante...

Sí, eso he leído. De momento si en Japón está más o menos normalizado y en Europa entonces también, tiene sentido. Pero si vamos a volar personas de Europa a Japón, otra vez se va a liar todo. Si van a ser a puerta cerrada, que los aplacen, pero lo antes posible porque estamos un poco en la incertidumbre total.

Esa incertudimbre quizás sea lo peor.

Si ahora no vamos a poder competir, no vamos a tener ritmo de competición. Si se aplaza todo habrá que hacer una minipretemporada en gimnasio. Ahora estamos haciendo visualización de ver vídeos de entrenamientos, competición, para no dejar un lado la mente de tu deporte principal.

Han sido varios los deportistas que han pedido un permiso especial para poder entrenarse. ¿Qué opina?

Ahora mismo yo creo que habría que hacer un periodo de que todos estemos en casa, esto es algo muy serio, nunca habíamos pasado algo así. No vería mal que cada federación pusiera unas pautas. Yo que entreno sola en el mar no tengo riesgo, pero a lo mejor mientras estoy en el club puede haber alguien... no sé. Son los expertos los que tienen que dar el visto bueno, yo me muero por meter en el agua pero solo queda esperar acontecimientos.

¿Sería mejor entonces que dijeran que se aplazan ya los Juegos?

Como han hecho con el fútbol, que lo han cambiado. Imagínate que estamos un año, no tiene sentido el entrenamiento que estamos haciendo ahora. Es duro saber que has entrenado, todo el trabajo que hay detrás, que no sirve de nada. Es muy frustrante, pero por delante de todo está la salud.

Usted vivió una situación complicada hace unos años cuando quiso ser madre y sufrió el abandono de los patrocinadores. ¿Tiene miedo de que la historia se repita con la situación actual?

Por una vez estoy tranquila, tengo unos patrocinadores maravillosos y no he tenido problema en recibir los pagos, las becas, las ayudas. Por ese lado estoy tranquila. Entienden la situación perfectamente.