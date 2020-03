Franco Stupaczuk: "Desde que juego al pádel mi sueño es ser el número 1 del mundo"

Franco Stupaczuk ha pasado de promesa a realidad del pádel. Nacido en Chaco (Argentina) hace 23 años, cruzó el charco a España para perseguir su objetivo de ser el mejor jugador del mundo de su deporte.

Esta temporada estrena pareja, nada menos que la leyenda Sanyo Gutiérrez. De momento, en su debut en el Marbella Master este martes, comenzaron con victoria.

Supongo que después de más de dos meses sin competir estaría deseando que empezase ya la competición.

Sí, aunque más allá del mes y pico de pretemporada, hemos competido en el campeonato de Primera por equipos y luego en el campeonato de España por equipos. La competencia ya empezó con rivales muy duros.

¿Ha sido dura la pretemporada?

Sí, la verdad. Hemos tenido triples turnos, los fines de semana también ha tocado algunos días. Pero bueno, nada que no venga bien para el año tan largo y con tantos torneos que nos espera.

Nuevo compañero, un mito del pádel como Sanyo. ¿Cómo se gestó esa alianza?

Él quería un cambio, con su compañero llevaba dos años y habían tenido muy buenos resultados, habían sido los 1 del mundo. Pero las parejas pierden un poco de ganas y Dani quería un cambio y ahí estaba yo. Muy ilusionado, como siempre, intentando acoplarnos de la mejor manera. Él tiene su entrenador y yo el mio, es encajar las piezas.

Ha habido muchos cambios de pareja, el año que más entre los dominadores del pádel. ¿Cómo puede explicar ese cambio de tendencia? Antes las parejas que dominaban duraban muchísimo y ahora los cambios son constantes.

Las ganas cambian, uno se cansa de su compañero, no es que se acabe mal. Es como un matrimonio, se comparten muchas cosas, pero te cansas un poco. Los cambios son buenos, arriesgados, y cuando cambian las parejas arriba es como un dominó. Hay que estar preparado, esto también es un deporte individual.

Esa igualdad que existe supongo que la ve como buenísima para el crecimiento del padel, esa sensación de que hay muchas parejas que pueden ganar un torneo.

Hace tres años que ha cambiado todo mucho, se ve asemejando más al tenis. Allí en un torneo te va mal y te cambian todos los roles, fíjate cómo está el ranking de la ATP. Al profesionalizarse más el pádel cambia todo más.

Con Sanyo parten como una de las parejas favoritas, son aspirantes a todo.

Sí, la gente que nos sigue tiene confianza en nosotros y nosotros también la tenemos. Hay que encajar todas las piezas, trabajar y tener paciencia. Pero hay parejas muy buenas que aspiran a lo máximo, va a estar todo muy competido.

Ha habido muchos cambios, pero sobre el papel, ¿cuál es la pareja que ves como la más fuerte, como la que es la máxima rival?

Sobre el papel Galán y Lebron, si la pista es rápida o al aire libre son muy peligrosos. Físicamente están muy bien, son altos, cuesta pasarlos con globos. Pasa lo mismo con Paquito y Lima, este además es zurdo. Está todo igualado, nosotros tenemos más inteligencia que altura y físico, tenemos que usar un poco la cabeza.

Bueno, usted de físico va sobrado también. No sé si al jugar con Sanyo va a haber un cambio en su juego, quizás abarcar un poco menos de pista.

Sí, mucho menos de pista. Tengo que dejar que entre él y yo aprovecharlo. Es un drive nato y yo un revés nato, tendremos que hacer nuestras cosas, lo que sabemos.

Como van a hacer con los entrenamientos. Tengo entendido que usted sigue en Madrid y Sanyo en Valladolid.

Sí, vive en Valladolid. Yo me he bajado una semana y luego él otra y así vamos alternando. En broma hemos dicho que el que juegue mejor el primer torneo, el otro bajará más tiempo.

¿Pensar en ser número 1 el mundo es factible?

Si te soy sincero, desde que juego al pádel y me vine a España, mi sueño es ser número 1. Sanyo ya lo ha sido y quiere volver, está claro que los dos tenemos mucha ambición.

Las lesiones le frenaron mucho a usted y a Mati el año pasado. Supongo que uno de sus deseos será que les respeten un poco esas lesiones.

A lo que más miedo le tiene un deportista es a las lesiones, a no poder competir. Prefiero perder en la cancha, si me ganan me voy a casa e intento mejorar. Las lesiones desmotivan, desilusionan, pero te hacen crecer mentalmente. En Menorca me lesioné en semifinales y al siguiente torneo en Córdoba lo ganamos.

Canchas llenas, retransmitido por televisión con buenas audiencias. ¿Cómo ve el crecimiento que está viviendo el mundo del pádel?

Es impresionante, vas a cualquier sitio y te reconocen, te piden una foto. A uno le pone contento por haber sufrido y sacrificado tanto. Económicamente el padel también da para vivir, y esto es gracias al público y a nosotros por el espectáculo que damos. También al World Padel Tour, que hace que las cosas sean cada vez más profesionales y salgamos más de España, cada vez hay más pruebas fuera. Brasil, México, Suecia... el pádel está creciendo y eso es lo importante.

¿Les han dado alguna indicación por el coronavirus?

Sí, las hemos tenido. Las precauciones que se ven por las noticias. Es algo que no se puede controlar, las mascarillas dicen que no sirven para nada, hay que lavarse las manos, tener cuidado, evitar las aglomeraciones.

¿Se ha hablado de cancelaciones?

No, eso no. Solo que tengamos precaución y nada más.