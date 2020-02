La triste retirada del baloncesto de una jugadora de 21 años por motivos de salud: "Tengo que separarme de ti"

Silvia Serrat deja el baloncesto por motivos de salud. La ya exjugadora de 21 años anunció que cuelga las botas en una emotiva carta dedicada al deporte de sus amores: "Los dos sabemos que es demasiado pronto. No tengo palabras", afirma.

La jugadora siempre tuvo una dificultad añadida al sufrir diabetes, una enfermedad que tiene controlada a través de un sensor que porta en el brazo izquierdo: "No te culpo. Pero no sé cómo sentirme. No quiero dejarte ir", dice Serrat al baloncesto.

🇪🇸 ...solo quiero añadir que estoy extremadamente agradecida a USF por la oportunidad que me ha dado, y gracias a eso voy a poder terminar mis estudios Universitarios aquí. no sé si estoy preparada, pero creo que es el momento. QUE VOLVAMOS A ENCONTRARNOS.

Querido baloncesto,

... pic.twitter.com/hxJemm2Q0b — Sílvia Serrat (@sserrat9) February 17, 2020

Silvia Serrat se formó en el Siglo XXI y fue una de las estrellas del Mundial Sub-17 de 2015. Después puso rumbo a la NCAA para jugar en la Universidad de South Florida, pero ha dicho basta.

"Hemos tenido tantos altibajos. Hemos pasado tantas cosas juntos. Tú fuiste quien me puso en muchas de esas cosas. Te seguí queriendo a pesar de ellas. Me diste esperanza de nuevo. Pero entonces, cuando creía estar viendo la luz al final del túnel, no era la luz. Era el final de nuestro túnel", apunta en su escrito.

También destaca que "me duele decir esto, pero necesito separarme de ti. Esta vez mi salud va antes que tú", al tiempo que apunta que "tocan nuevas aventuras".