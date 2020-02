Ceballos recuerda la muerte de Reyes: "Cuando podía disfrutar de su familia y de sus hijos, su vida se va"

Su Utrera natal, la ciudad de Sevilla, el Real Madrid, el Arsenal y la selección española de fútbol. Muchos son los aspectos, sobre todo futbolísticos, que unen a Dani Ceballos con José Antonio Reyes, salvo el equipo al que representaban en el derbi sevillano. Por eso mismo, el actual jugador del Arsenal ha querido recordar en una entrevista a MARCA al que fuera su vecino y amigo, cuando se cumplen ocho meses del fallecimiento de Reyes.

"Todo el mundo en la calle estaba con las manos en la cabeza, y no sabía por qué"

"Tenía muy buena relación con él, mi familia, mis tíos, mi abuelo, eran muy amigos de él. Y también era amigo mío", comenzaba mencionando Ceballos, quien recalcó el cariño que se le tenía en Utrera, ciudad donde ambos nacieron y que Reyes visitaba frecuentemente. "Era una persona que en cuanto tenía tiempo libre venía como yo a Utrera, se dejaba ver, era muy querido por todo el mundo", comentó.

Prueba del gran cariño que se le tenía en la localidad sevillana se demuestra en cómo, según Ceballos, fue la reacción de la gente en las propias calles. "Me acuerdo el día que pasó la tragedia que llamé a mi abuelo, a mis padres... y a mi novia, que estaba en la calle. Me dijo que todo el mundo en la calle estaba con las manos en la cabeza, y ella no sabía aún qué es lo que había pasado, el porqué", rememoraba Ceballos. Y es que Utrera había perdido a uno de sus ídolos. De hecho, el ayuntamiento marcó dos días de luto por el fallecimiento del futbolista.

Para finalizar, Ceballos lamenta la temprana edad a la que se fue su amigo, cuando a los 37 años dejó huérfana a su familia. "Ahora cuando podía disfrutar de su familia y de sus hijos, de todo lo que había vivido en el fútbol, que había hecho grandísimas cosas, de repente su vida se va", terminaba el del Arsenal.