Mireia Belmonte: "Ha llegado la hora de que haya otra abanderada olímpica"

"Solo ha habido dos mujeres abanderadas y ha llegado la hora de que haya otra. De momento no sabemos nada, se decidirá por abril o mayo. Espero ser yo, primero porque tengo un palmarés bastante completo y después por hacer un homenaje al deporte femenino español. Sería un orgullo llevar la bandera en los Juegos Olímpicos. Sé que puedo estar ahí, pero en España tenemos la suerte de tener muchos deportistas muy buenos", valoró Belmonte ante la prensa.

La nadadora recordó que "ya solo quedan seis meses para los Juegos". "Ahora es el último cartucho que me queda y tengo que darlo todo para competir en Tokio e irme de allí sin ningún remordimiento. No tengo ningún objetivo concreto, solo llegar al máximo nivel y darlo todo", explicó sobre los Juegos, sin fijar todavía su prueba predilecta.

"Aún no lo sé. Cada año voy cambiando un poco de prueba y este año de momento la mejor que tengo son los 1.500 metros y el año pasado fue los 400 estilos. Cada año no sabes por dónde va a salir la competición, por eso es importante tener las seis mínimas e ir viendo día a día cómo me encuentro", detalló.

Sobre su estado de forma actual, la catalana subrayó que se encuentra "muy cargada de entrenamiento", tal y como marca su planificación, y viviendo "días muy largos y muy exhaustos". "Pero es lo que toca ahora: entrenar, entrenar, entrenar y competir cansada. El Open de España es la prueba más importante antes de los Juegos y allí intentaré hacer las seis mínimas. Es un reto bonito y difícil", dijo.

Además, Belmonte también le pidió a la nueva presidente del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, que sustituye en el cargo a María José Rienda, que "haga lo mejor para el deporte y sobre todo para los deportistas".

"Que nos den la atención y todo lo que necesitamos para entrenar porque España tiene muchos resultados, pero a veces nos faltan los medios y más instalaciones. Hacemos milagros constantes cada año, conseguir tantas medallas con los recursos que tenemos... Cuanto más apoyo y más medios se pongan para nuestro rendimiento, mucho más fácil es conseguir las cosas, y no estar siempre haciendo milagros", reflexionó.

Belmonte inauguró este martes en Madrid su exposición/museo en el Santander Work Café Recoletos de Banco Santander. El local estará abierto al público para que los aficionados puedan contemplar diez de los trofeos y medallas más importantes que ha cosechado a lo largo de su carrera, entre los que se incluyen sus medallas olímpicas en Londres'12 y Río'16 o el Premio Reina Sofía a la mejor deportista española.