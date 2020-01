La arenga de un niño de 11 años que divide al fútbol: ¿exagerada o útil para la formación de los más pequeños?

La selección de la provincia de Córdoba (Argentina) se proclamó campeona de un torneo en Chile tras ganar en la final por un contundente 7-0. El equipo, formado por niños de 11 años, vivieron el partido como si fuera una final de un Mundial o de una Champions League, motivados ya desde el vestuario.

En buena medida, culpa de ese estado de ánimo la tuvo la charla que les dio su capitán, Luciano Nievas. El vídeo, compartido desde los medios argentinos, se ha puesto de ejemplo de liderazgo para un chaval tan joven, pero también ha suscitado muchas preguntas: ¿es bueno en el fútbol formativo que los niños se tomen tan en serio un partido?

"Por los que están allá y los que no están. Por los profes. Mi viejo hoy no pudo venir pero va a estar. Hoy quiero que salgan a darlo todo. Mirá mi cara. No quiero perderlos, no quiero perderlos", dice el joven capitán, con lágrimas en los ojos y señalando a todos y cada uno de sus compañeros, a los que incluso hace llorar. "Esto lo sentimos cada uno, papá (golpeando en el escudo de las camisetas). (...) Nadie quiere perder. Yo no los quiero perder a ninguno. Todos son mis amigos, todos son mis hermanos, todos convivieron conmigo. Vamos a salir a esa cancha y vamos a ganar, porque no me quiero ir con las manos vacías. Me lo quiero llevar a Argentina, me lo quiero llevar por cada uno de ustedes. ¡Por cada uno de ustedes me lo quiero! ¡No con los otros, con ustedes! ¡Vamos a salir a ganar! ¡Vamos a salir a ganar!", acaba gritando.

CUANDO NACÉS LÍDER, NACÉS LÍDER 🗣



Luciano Nievas tiene solamente 11 años y es el capitán de la Selección de Córdoba que disputó un torneo en Chile. ¡ASÍ ARENGÓ A SUS COMPAÑEROS ANTES DE LA FINAL! ¿Resultado? 7-0 y campeones 🏆 pic.twitter.com/qYJhR1wUi9 — TyC Sports (@TyCSports) January 23, 2020

La charla dio resultado, ya que los chavales ganaron el partido de manera contundente, pero las respuestas al vídeo invitan a la reflexión. Por un lado, los hay que dicen que este tipo de comportamientos son útiles para que los críos aprendan desde jóvenes a tomarse en serio los retos, y por otro los que señalan que es exagerado y perjudicial que no se lo tomen como un juego.