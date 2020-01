Rocky 'Soul Man' Johnson, la leyenda de la lucha libre que convirtió a su hijo Dwayne en 'la Roca'

Antes de que Dwayne Johnson se convirtiera en una leyenda de la lucha libre, primero, y en uno de los actores más taquilleros del cine de Hollywood, su padre ya era toda una celebridad.

Rocky 'Soul Man' Johnson fue el responsable de que 'La Roca' se decantase por el ring y no por otros menesteres. Y no es para menos: el intérprete de San Andreas, La Momia o la saga Fast and Furious creció bajo la leyenda de su padre, toda una celebridad de la WWE. Su muerte a los 75 ha dejado muy tocado al actor, ya que estaban muy unidos desde siempre.

Nacido Wayde Douglas Bowles, este luchador se convirtió en uno de los mejores luchadores de este deporte-espectáculo desde mediados de los 60, en la National Wrestling Alliance, para pasar a la WWE en 1983.

Para la historia quedan sus rivalidades con Greg 'El Martillo' Valentine, Don Muraco o Adrian Adonis, protagonizando algunos combates que ya son historia de esta peculiar disciplina de lucha. Posteriormente hizo pareja con Tony Atlas para formar la 'Soul Patrol', en uno de esos guiones imposibles que sólo la WWE era capaz de hacer en los años 80. Juntos se convirtieron en los primeros luchadores afroamericanos en ganar el campeonato del mundo de parejas cuando ganaron a los 'Samoanos Salvajes' en diciembre de 1983.

Tras casi 30 años de carrera, La Roca original (así le llamaba su hijo) se retiró en 1991. En ese momento se centró en la preparación de Dwayne, que se puso de mote 'The Rock' en honor a él.

La influencia que tuvo 'Soul Man' en el devenir del WWE fue tal que en 2008 le incluyeron en el Salón de la Fama de la competición, como uno de los luchadores mejor en forma y que más potenciaron la popularización de este deporte.