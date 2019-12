Vicente Boluda: "¿Ganar a Florentino? No lo sé, pero se puede intentar"

La noticia de la candidatura de Vicente Boluda a las elecciones del Real Madrid en 2021 ha levantado mucha expectación, no toda positiva, sobre sus opciones. El naviero valenciano se reafirmó en 'El Larguero' de la Cadena SER después de soltar la 'bomba' en una comida de empresarios, e insistió que aunque sea difícil, quiere ganar a Florentino Pérez.

"Lo tenía siempre decidido, pero no he podido presentarme a elecciones anteriores porque cambiaron la edad para ser presidente", confesó. "Me gustaría porque al Madrid lo llevó en el alma, en el corazón. Me gustaría volver a ser presidente porque lo que más me duele es que hay que devolverle el club a sus socios. El club se ha distanciado del socio. Es de los socios", aseguró sobre la situación bajo el mando de Pérez.

Otro de los motivos por los que se presenta es que "no pudo hacer todo lo que quería" y por eso se siente con fuerzas para regresar ahora.

Boluda fue presidente del Real Madrid entre enero y mayo de 2009. De esos meses asegura no arrepentirse de nada "en absoluto". Ni siquiera sobre su famosa frase del "chorreo" al Liverpool. "Hicimos lo que debimos hacer en aquel momento y lo que era mejor para el Real Madrid, independientemente de que luego se presentaran otros a la presidencia. ¿Lo del chorreo? Es una manera de hablar. Si todo lo malo que se hizo fue eso...".

"¿El chorreo? Es una manera de hablar. Si todo lo malo que se hizo fue eso..."

Sobre sus opciones frente a Florentino Pérez, Boluda se muestra cauto. "No lo sé, pero se puede intentar. Habrá que tener la opción, porque antes no ha habido opción. Si dan opción, que no lo tengo muy claro, que pueda cumplir las premisas que ponga", señaló.

Dentro de ese momento de cautela, el armador levantino no se atreve a dar nombres de un fichaje bajo el brazo. "A los jugadores los ficha el Real Madrid", opina, aunque se sonríe acerca de la posibilidad de ver a Kylian Mbappé (sin decirlo expresamente) de blanco. "Hay jugadores franceses muy buenos", bromea con Yago de Vega, presentador del programa.