Alonso devuelve el vacile a Calleja en los test del Dakar: "¿Qué te pasó, Jesús?"

Fernando Alonso se siente totalmente listo para la disputa del Dakar 2020, en parte, gracias a los test que ha realizado en las últimas jornadas. Junto a él se ha preparado también Jesús Calleja, que va a por su cuarta participación en el raid más duro del mundo.

El buen rollo entre ambos transpira en cada publicación juntos. Si el día anterior era el popular presentador y aventurero quien tenía que rescatar al bicampeón de Fórmula 1, entre risas y bromas, ahora ha sido este quien le ha devuelto la broma. Y la ha compartido en sus stories de instagram.

La publicación no tiene desperdicio. Con Marc Coma como invitado del pequeño 'show', Alonso y Calleja bromean por los problemas de motor que tuvo el leonés con el Toyota Hilux (prácticamente igual al del expiloto de F1).

"¿Qué te pasó, Jesús?", empieza Alonso, mientras Calleja le da una pequeña lección de cómo grabar: "Quita el dedo, que sale". "Pues nada, que te dejé el coche y se me rompió la caja de cambios, qué va a pasar", dice entre risas. "No, que se me ha roto la cuarta, la quinta y la sexta", relata. "Por brusco", le responde Alonso.

Aquí es donde entra Coma. "¿Nosotros cómo lo hicimos", le pregunta Alonso. "Con sexta solo", responde el pentacampeón del Dakar en motos. "Es que nosotros, Jesús, no usamos la primera, segunda y tercera", le dice el asturiano a un Calleja que estaba asombrado de que Coma, habitualmente serio, estuviera riéndose.

El Dakar 2020 arranca el 5 de enero, cuando comenzará el raid en Arabia Saudí por primera vez en su historia. El debut de Alonso le añade un punto más de interés a la mítica prueba.