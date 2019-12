Jesús Calleja rescata a Alonso de una duna en los test para el Dakar y le vacila: "No sabía que eras mecánico"

Fernando Alonso tiene a un compañero de entrenamientos para el rally Dakar muy especial: Jesús Calleja. El popular presentador y aventurero disputará el raid más duro del mundo por cuarta vez, mientras que para el expiloto de Fórmula 1 será su primera vez. La buena amistad que comparten ha hecho que viajen juntos al desierto de Abu Dhabi, donde están probando juntos sus respectivos Toyota Hilux con los que correrán la cita del 5 al 17 de enero ya en Arabia Saudí.

Eso no implica que estos test estén exentos de problemas. Ni mucho menos. De hecho, Alonso ha tenido que sacar sus cualidades de mecánico y junto a su copiloto, Marc Coma, y el de Calleja, Jaume Aragall, han tenido que ponerse manos a la obra por una rotura de la suspensión.

La avería no fue casual: Alonso se quedó atascado en una duna. Tuvo que ser el propio Calleja quien le sacase de la misma, para dejarle en una zona segura en la que reparar el vehículo. El leonés no dudó en aprovechar el descanso que él estaba teniendo para grabar a un Alonso que intentaba reparar el coche para seguir probando.

"Fernando, no sabía que eras mecánico", bromea Calleja con Alonso, mientras intenta sacar una sonrisa a un Coma que estaba herramientas en mano. "Un clásico: tres trabajando y uno mirando. No me dejan. No caben más cabezas ahí. Están Marc, Fernando y Jaume a ver si cambian el triangulo (de la suspensión) y tiramos millas", explica, antes de mostrar una de las grandes trampas que se pueden encontrar el el Dakar: los hoyos después de una duna cortada.

Hoy simulados uno de esos días duros del Dakar, donde tuvimos de todo, pero resuelto sin problemas @fernandoalo_oficial nunca tiene suficiente siempre quiere mas!@PowerGym_Nutrit@Correos@BFGoodrichEU@tierradesabor@hijolusapic.twitter.com/seADKv7kNi — Jesús Calleja (@JesusCalleja) December 9, 2019

El propio Calleja tampoco tuvo un día sin incidentes. En uno de los saltos dobló el morro y una de las chapas del radiador, justo antes del problema de Alonso.