Broncano corona a Giménez como el mayor troll del fútbol por esta historia con Falcao

David Broncano participó en 'La Vida Moderna' donde relató una anécdota de Radamel Falcao y José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, al que Broncano ha bautizado como "el mayor troll de la historia del fútbol y del deporte".

El presentador cuenta la historia desde el punto de vista de Falcao, añadiendo sus propios apuntes. "La primera vez que jugué contra Giménez me volvió loco. Me empezaba a hacer preguntas. Nada más empezar me me preguntó qué coche tenía. Cuando se lo empecé a explicar ya me había quitado el balón. Eso sólo fue el principio. Después me preguntó por qué las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela tenían los mismo colores. Después me dijo que era su debut con la selección, que estaba muy feliz y que se iba a tatuar la fecha del partido. Cuando me volví loco es cuando me vino en un córner y me preguntó si septiembre se escribía con p o sin p...cuando yo estaba pensando ya me había cabeceado el balón", relató Broncano, en nombre del colombiano.

→ @JoseMaGimenez13 es el mayor troll de la historia del deporte. https://t.co/sGOWaypWPzpic.twitter.com/AXU9U29dmV — La Vida Moderna (@vidamoderna) November 26, 2019

El presentador aseguró que nunca había escuchado métodos tan ingeniosos para distraer a un futbolista en el terreno de juego, y le coloca en lo alto de su ranking de ídolos troll.

Las sugerencias de Broncano

Además, Broncano quiso sugerirle bromas al uruguayo para sus próximos encuentros con jugadores. "Cosas que le quedan, por darle ideas... decir cosas bajoneras, en plan '¿has visto el nuevo documental de Jon Sistiaga sobre ETA?', o preguntarle a Ansu Fati '¿has visto que viene Disney+ ahora?' o '¡acuérdate que tienes examen de "cono" el miércoles!'".