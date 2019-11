Nadal: "Necesito ir día a día, pero tengo buenas esperanzas de estar al cien por cien el lunes"

El tenista español Rafa Nadal recalcó que debe ir "día a día" en su lesión en la zona abdominal, molesta sobre todo para poder sacar bien, pero aseguró que tiene "buenas esperanzas de estar al cien por cien" para su debut del lunes ante el alemán Alexander Zverev en las Finales de la ATP de Londres.

"Necesito ir día a día. Estoy feliz de estar aquí porque después del sábado en París no sabía sí tendría la oportunidad de estar, así que estoy muy emocionado de volver a Londres tras un par de año sin poder jugar. Necesito ver como evolucionan las cosas cada día, pero tengo buenas esperanzas de estar al cien por cien el lunes", expresó Nadal a los medios.

El balear, que empezó "de forma muy lenta" a sacar este jueves, reconoció que sintió que estaban jugando "bien" en el Masters 1.000 de París-Bercy. "Para mí el objetivo principal es estar sano para el lunes", advirtió.

"Estaba sacando muy bien en París, tuve buenos partidos, y confío en que puedo ser muy competitivo, pero está claro que este es un torneo donde te enfrentas a los mejores desde el principio y necesitas estar listo al cien por cien. Realmente espero que podré sacar cada día un poco mejor y que mi esperanzad es que el domingo pueda sacar ya bien", añadió.

El balear también se refirió a su mala suerte con esta cita de 'maestros'. "Me he clasificado en 15 años, pero no sé cuantos años he podido completar el torneo. Me encantaría tener la oportunidad de ganar el torneo", admitió.