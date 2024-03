Úrsula Corberó se une al reparto de esta esperada serie de acción internacional

La carrera estadounidense de Úrsula Corberó comienza a asentarse. Tras una primera aventura en Hollywood de la mano de Snake Eyes, la serie Mr. & Mrs. Smith la ha devuelto a la tierra de los sueños. Recientemente, se ha estrenado la película Lift: Un robo de primera clase, en la que Corberó vuelve a robar a las órdenes de Netflix, ahora internacionalmente. Sin embargo, es posible que su consolidación definitiva llegue con The Day of the Jackal, serie que adaptará la novela homónima de Frederick Forsyth.

Esta obra de Forsyth dio lugar a una película que llegó a nuestro país con el título de Chacal. Nominada al Oscar al mejor montaje, la británica Chacal se ha transformado en un clásico del cine de suspense y en uno de los últimos grandes títulos de Fred Zinnemann, que firmó Solo ante el peligro y De aquí a la eternidad. La plataforma de streaming americana Peacock se ha unido a Sky Studios para producir una serie sobre The Day of the Jackal, y esto es lo que sabemos hasta el momento.

'Chacal' Cinemanía

‘The Day of the Jackal’: sinopsis

La novela de Forsyth se remonta al año 1963. La organización terrorista gala OAS contrata a un asesino infalible al que apodan El Chacal, y cuya identidad nadie conoce, para que se cobre su próxima víctima, Charles De Gaulle. El respetado presidente de Francia no será un blanco fácil, pero la novia de un paracaidista ejecutado por pertenecer a la OAS le proporcionará a Chacal toda la información que necesite.

Sin embargo, la productora no va a conservar a De Gaulle en su trama, ya que ha anunciado que “se tratará de una reinvención de la querida y respetada película y novela”. La serie se trasladará, por tanto, a nuestro tiempo.

Eddie Redmayne en los SAG Awards 2023 Getty Images

‘The Day of the Jackal’: reparto

Además de Úrsula Corberó, esta serie de diez episodios contará con Eddie Redmayne como Chacal y Charles Dance (Tywin Lannister en Juego de tronos). Úrsula Corberó interpretará a Nuria, definida como “alguien en el corazón de la vida personal del Chacal, totalmente inconsciente de quién es realmente”. Dance volverá a coincidir con Richard Dormer (Beric Dondarrion en Juego de tronos) en esta serie, en la que también actúan Lashana Lynch (The Marvels) o Chukwudi Iwuji (Guardianes de la Galaxia).

