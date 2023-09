Esta es la serie policíaca que arrasa en HBO y tiene como protagonista a esta actriz de 'Juego de tronos'

Line of duty, Happy Valley, Broadchurch, Luther… La televisión pública británica es una fábrica de brillantes procedimentales que no sólo triunfan a las orillas del Támesis, sino en todo el mundo. En cualquier rincón de España, los amantes del policial inglés saben que el apellido del superintendente de Line of Duty se escribe “Hastings, como la batalla”, que Luther siempre lleva gabardina o que David Tennant, pese a ser escocés, no come fish and chips en Broadchurch.

La misma cadena que produjo la serie protagonizada por Colman y Tennant ha sido la responsable de añadir un nuevo título a este género, aún pendiente de denominación (procedimental fish and chips es un nombre tan bueno como otro cualquiera). El título de este thriller policíaco de dos temporadas y siete episodios en total es La torre, y su protagonista es Gemma Whelan, la varonil hermana de Theon Greyjoy en Juego de Tronos.

¿De qué trata ‘La torre’?

Disponible en HBO Max, La torre llama la atención incluso antes de que uno se detenga a leer su sinopsis: la primera temporada sólo tiene tres episodios. ¿Para qué más, si en tres horas puede desarrollarse, sin ensancharla, una efectiva investigación policial?

Gemma Whelan es la encargada de averiguar lo ocurrido en la Torre de Portland, desde cuya cima han caído al vacío un policía veterano y una adolescente. El único testigo con vida es un niño de cinco años y una agente novata que, aprovechando que Whelan interroga al crío, se fuga sin dejar rastro.

'La torre' Cinemanía

La serie está basada en la primera entrega de una trilogía de novelas La torre, de Kate London, que a las librerías españolas ha llegado gracias a Trini Vergara Ediciones.

¿Quién actúa en 'La torre'?

Además de Gemma Whelan, el reparto de esta serie está compuesto por nombres como el de Tahirah Sharif (La maldición de Bly Manor), que optó a un BAFTA por su trabajo en La torre, o el de Jimmy Akingbola (Spectral).

El encargado de dirigir los episodios ha sido Jim Loach, quien cuenta con sobrada experiencia en este género (pronto se estrenará Criminal Record, con Peter Capaldi) tras haberse encargado, entre otras, de Holby Blue o El detective Endeavour. A su trayectoria, se suma, además, el empuje de la genética, ya que Jim no se apellida Loach por casualidad: su padre es Ken Loach, el legendario cineasta inglés que, en los próximos meses, se despedirá con su última película, The Old Oak.

