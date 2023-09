No han reparado en gastos: tráiler de 'Monarch: Legacy of Monsters', la serie de Godzilla

De cara a desarrollar toda una serie de Godzilla para el streaming, parece obligatorio un gran desembolso económico. En el caso de Monarch: Legacy of Monsters está además el hecho de que la serie viene a engrosar una saga cinematográfica, el Monsterverse, que de un tiempo a esta parte ha venido desarrollando Legendary Pictures con Warner Bros. Esta saga está compuesta por Godzilla de 2014, Kong: La isla calavera de 2017, Godzilla: Rey de los monstruos de 2019 y Godzilla vs. Kong de 2021: el último título fue, por cierto, enormemente celebrado en plena pandemia.

Legendary quiere seguir adelante con su franquicia monstruosa, de forma que Warner tenga previsto estrenar una nueva película (a cargo de Adam Wingard, el mismo que dirigió Godzilla vs. Kong) el año que viene. Se trata de Godzilla x Kong: The New Empire, fijada para el 12 de abril de 2024, pero antes el Monsterverse debutará en streaming. Con una serie que, en efecto y como decía John Hammond con respecto a Parque Jurásico, no ha reparado en gastos. Monarch: Legacy of Monsters retiene a los bichos gigantescos, y su reparto tampoco está nada mal.

En él destaca la presencia de Kurt y Wyatt Russell, padre e hijo que interpretan al mismo personaje en periodos distintos de tiempo. Porque ese es un punto llamativo de Monarch: la idea es que recorra una misma historia (la de la organización secreta Monarch, relacionada con Godzilla y el resto de monstruos) a lo largo de tres generaciones. Una historia encauzada a través de Lee Shaw, oficial del ejército al que encarnan los Russell, y por dos hermanos que siguen los pasos de su padre.

Monarch: Legacy of Monsters también tiene en el reparto a Anna Sawai, Mari Yamamoto y Kiersey Clemons, vista hace poco en Flash. Como podemos ver en el tráiler que acaba de publicarse, incluye igualmente al personaje de John Goodman (visto en Kong: La isla Calavera, un film especialmente celebrado de esta franquicia). Aunque Warner haya estado hasta ahora detrás de cada capítulo del Monsterverse, otra particularidad de esta serie es que viene desarrollada por Apple. De hecho, llegará a Apple TV+ este 17 de noviembre.

Entonces se estrenarán en streaming los dos primeros episodios, dirigidos por Matt Shakman (Bruja Escarlata y Visión). Legacy of Monsters está desarrollada por Chris Black y Matt Fraction, reputado autor por su trabajo con Ojo de Halcón o X-Men. La serie se compondrá de diez episodios, al menos su primera temporada si no renueva, y concluirá el 12 de enero. Entretanto ya habrá llegado otra película más de Godzilla, esta vez de producción japonesa: Godzilla Minus One. Puedes ver el primer avance de Monarch: Legacy of Monsters bajo estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.