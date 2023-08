Kurt Russell y su hijo Wyatt interpretarán al mismo personaje en distintas épocas para la serie de 'Godzilla'

Warner Bros. es la major de Hollywood que ha guiado junto a Legendary los primeros pasos del Monsterverse. Este, hasta ahora, ha estado constituido por Godzilla, Godzilla: Rey de los monstruos, Kong: La isla calavera y la última película hasta la fecha, Godzilla vs. Kong. Esta fue un éxito en taquilla que enderezó las finanzas de la industria preventivamente durante la crisis del coronavirus, reforzando la confianza de ambas compañías para seguir invirtiendo en la franquicia. Así que se puso en marcha Godzilla x Kong: The New Empire.

Esta secuela volverá a reunir a los dos colosos mientras dirige nuevamente Adam Wingard, y tiene previsto el estreno para el 15 de marzo de 2024. No obstante, Godzilla x Kong no es la única iteración del Monsterverse que Legendary tiene en marcha ahora mismo: saliendo del influjo de Warner, el popular estudio ha llegado a un acuerdo con Apple para llevar a su plataforma de streaming, Apple TV+, una serie ambientada en este mismo universo. Se titula Monarch: Legacy of Monsters, y Variety ha publicado las primeras imágenes.

Entre estas destacan los grandes fichajes de la serie: Kurt Russell y Wyatt Russell, su hijo, a quien ya hemos visto en series como Falcon y el Soldado de Invierno. La gracia está en que ambos van a interpretar a un mismo personaje en distintas épocas: Wyatt en los años 50 y Kurt en la actualidad, siendo ambos el oficial del ejército Lee Shaw. Shaw está muy vinculado a la organización secreta que focaliza la trama, Monarch, y que resulta central en una historia que abarcará tres generaciones.

En torno a la batalla de Godzilla contra los Titanes en San Francisco, dos hermanos siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión de su familia con Monarch. En el reparto también destacan los rostros de Kiersey Clemons (vista en Flash) y Mari Yamamoto mientras que los creadores son Chris Black y Matt Fraction. El otro reclamo aparte de la presencia de los Russell (y de, suponemos, Godzilla o King Kong) lo depara Matt Shakman dirigiendo los dos primeros capítulos.

Shakman es quien desarrolló para el Universo de Marvel la aclamada Bruja Escarlata y Visión, y que dentro de la misma franquicia está a cargo de un proyecto tan complicado (y poco definido por ahora) como es Cuatro Fantásticos. En lo que se concreta, Shakman puede arrimarse a otra saga de atractivo comercial probado como es el Monsterverse. Monarch: Legacy of Monsters aún no tiene fecha de estreno en Apple TV+.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.