Vuelve el rugido radiactivo: en marcha una nueva película de 'Godzilla'

Ishirō Honda dirigió el primer Godzilla en 1953, buscando exorcizar el trauma de Japón por la bomba atómica a través de un monstruo radiactivo que primero hizo cundir el terror y luego resultó tener unas motivaciones más complejas. Ya entonces el film estaba auspiciado por la productora Toho, que a lo largo de años siguientes estrenó sin parar nuevas entregas de Godzilla presentando multitud de amigos y enemigos. Dado su éxito colosal Hollywood terminó por querer contribuir al fenómeno, primero a través de Roland Emmerich y luego de un ambicioso proyecto de Legendary Pictures que, junto a King Kong, ha fraguado el llamado Monsterverse amparado en una alianza internacional con Toho.

El año pasado, así, Godzilla vs. Kong logró una estupenda taquilla pese a ver la luz en plena pandemia, atestiguando el atractivo que este kaiju sigue ostentando para la audiencia global. Esta semana se cumple el 68 aniversario del nacimiento de Godzilla (siendo ayer 3 de noviembre el Día Mundial de Godzilla), y con motivo de la efeméride Toho ha aprovechado para hacer dos importantes anuncios. Por un lado ha resuelto que Godzilla Island, mítica serie de televisión de los 90 inédita en EE.UU., pase a estar disponible en YouTube con sus 256 episodios. Y por otro ha dado cuenta de su intención de producir una nueva entrega de Godzilla, que llegaría a cines justo dentro de un año, en 2023. Desde Toho han publicado un teaser poster, pero no han dado detalle alguno sobre el argumento.

Sería la primera película japonesa de Godzilla en siete años, desde el estreno en 2016 de la aclamada Shin Godzilla a cargo de Shinji Higuchi y el genio tras Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno. La nueva Godzilla también cuenta con un director muy reputado: Takashi Yamazaki, artista de VFX reconvertido en cineasta todoterreno. Yamazaki se ha especializado en animación 3D, estrenando en 2014 Stand by Me Doraemon para seis años después lanzar una secuela, amén de dirigir en 2019 tanto Lupin III: The First como la interesantísima Dragon Quest: Your Story, basada en los videojuegos de Square Enix. Yamazaki también ha cultivado la acción real en el díptico Parasyte, que adaptaba el manganime homónimo.

Yamazaki parece, pues, el candidato idóneo para dar nueva vida a Godzilla, y su proyecto se enmarca en una fiebre renovada por la criatura luego del éxito de Godzilla vs Kong. A partir de él, sin ir más lejos, Toho ha vuelto a aliarse con Legendary para producir una secuela y una serie destinada a Apple TV, aún en una fase muy temprana de desarrollo.

