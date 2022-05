Dan Stevens protagonizará la secuela de ‘Godzilla vs. Kong’

La gente no puede resistirse a ver a monstruos gigantes zurrándose en la gran pantalla, y por eso Godzilla vs. Kong fue una de las primeras películas en sacar a la taquilla de su parálisis en plena pandemia. La culminación del Monsterverse tejido entre Universal y Legendary superó los 100 millones de dólares, y todo gracias a entregar lo que prometía el título: Godzilla y Kong enfrentándose, y en determinado momento pasando a una tregua para luchar en común contra Mecha Godzilla. El éxito económico auguraba que pronto iba a haber segunda parte, y por fin se conocen los primeros detalles de la misma: va a empezar a rodarse en Australia este verano, y acaba de fichar a un nuevo protagonista.

Se trata de Dan Stevens, polifacético actor al que hemos visto tanto en La bella y la bestia como la serie Legion, pasando por un memorable papel humorístico en Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga. SlashFilm revela su presencia en Godzilla vs. Kong 2, y se trata de una incorporación significativa pues implica la reunión con el director Adam Wingard. Wingard viene del terror indie, habiendo despuntado con Tú eres el siguiente, y en 2014 rodó con Stevens de protagonista El invitado, un film de culto. Desde entonces se ha involucrado en títulos como la vapuleada secuela de Blair Witch y la no menos vapuleada adaptación de Death Note, además de firmar Godzilla vs. Kong.

Este crossover nacía a expensas de dos películas de Godzilla y la tan aplaudida Kong: La isla calavera. Godzilla vs. Kong, por su parte, reunía un reparto coral donde encontrábamos a Millie Bobby Brown, Kyle Chandler o Brian Tyree Henry, desconociéndose quién de ellos volvería en la secuela. Sea como sea, que Stevens se reúna con Wingard tras El invitado apunta a ser algo a celebrar para los fans del género, sobre todo si esta reunión tiene lugar rodeada de Godzilla y Kong volviendo al ring. Aún no se ha tanteado fecha de estreno para Godzilla vs. Kong 2.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.