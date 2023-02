¿Por qué Idris Elba ya no quiere describirse como "actor negro"?

El año pasado Idris Elba estuvo bastante ocupado. Estrenó con poco rendimiento en taquilla La bestia y Tres mil años esperándote de George Miller, además de poner voz a Knuckles en Sonic 2: La película. Empezando 2023 Elba ha tenido la oportunidad de recuperar uno de sus personajes más queridos: el Luther de la serie homónima, en una película derivada de la misma que responde al título de Luther: Cae la noche. Sin embargo, las declaraciones que ha dado durante una entrevista con Esquire UK han eclipsado la existencia del propio film.

Y es que, durante su conversación con este medio, el actor de The Wire ha revelado que ya no se describe como “actor negro”, lanzándose a toda una diatriba sobre la problemática racial. “Dejé de describirme como ‘actor negro’ porque me di cuenta de que me encasillaba. Tenemos que crecer. Nuestra piel no es más que eso, piel”, afirmó Elba, que no se convirtió en actor porque “no viera a gente negra haciéndolo”. Solo pensó que “era una gran profesión y podía hacer un buen trabajo”.

“A medida que subes en el escalafón te preguntan qué se siente al ser el primer negro que hace esto o aquello. Pues bien, es lo mismo que sentiría si fuera blanco. Para mí es la primera vez. No quiero ser el primer negro. Quiero ser el primer Idris”, prosigue. “Como humanos, estamos obsesionados con la raza. Y esa obsesión puede obstaculizar las aspiraciones de la gente, impedir su crecimiento. El racismo debe ser un tema de debate, por supuesto. Es muy real. Pero, desde mi punto de vista, solo es tan poderoso como tú lo permitas”.

Sin salirnos de la entrevista, Elba también afirmó ser consciente del valor que podía ostentar alguien como él como sujeto de referencia. “Está bien dejarlo parte de mi legado. Para otras personas como niños negros, pero también para niños blancos que crezcan en las circunstancias en las que yo crecí”. Sus palabras han llamado bastante la atención, y como cabía esperar ha habido quien las ha criticado en redes sociales. ¿Está siendo insensible Elba con la problemática racial? ¿Está minimizando el racismo?

Por toda respuesta, el actor ha recurrido a su cuenta de Twitter para matizar ligeramente sus declaraciones. “No hay alma en la tierra que pueda cuestionar si me considero un HOMBRE NEGRO o no. Ser ‘actor’ es una profesión, y como ser ‘arquitecto’, no se define por la raza. Sin embargo, si tú defines tu trabajo por tu raza, se convierte en una prerrogativa. ¿He dicho alguna mentira?”.

There isn't a soul on this earth that can question whether I consider myself a BLACK MAN or not. Being an 'actor' is a profession, like being an 'architect' ,they are not defined by race. However, If YOU define your work by your race, that is your Perogative. Ah lie? — Idris Elba (@idriselba) February 11, 2023

